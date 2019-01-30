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Mide küçültme ameliyatı 2 çocuk babasının sonu oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 17:45 | Son Güncelleme

Bursa’da aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan genç baba hayatını kaybetti.

Bursa’da aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan genç baba hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu, ameliyatı yapan doktoru kusurlu buldu.
Mehmet Dal (24), uzun yıllar kilolarından şikayetçi olduğu için zayıflamaya karar verdi. Uzun süre mide küçültme ameliyatları yapan uzmanları araştıran Dal, internet sitelerinden yaptığı araştırmalar sonucu İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Doktor M.K’ye mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Burada ameliyata alınan genç adam, ameliyatın ardından evine gönderildi. Ameliyat olduğu günün ertesi günü rahatsızlanan genç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada Dal’ın ameliyat olması gerektiği söylenince aile, ameliyatı yapan doktoru durumdan haberdar etti. Doktor M.K., hastayı kendilerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Aile çocuklarını Bursa’dan araca bindirerek İzmir’de ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada sızıntı olduğu gerekçesiyle ameliyat yapan doktorlar tarafından tekrar ameliyat edilen Mehmet Dal, uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra durumu kötü olduğu için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan genç adam hayatını kaybetti. Aile, ameliyatı yapan doktorun ihmali olduğu gerekçesiyle otopsi talebinde bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu, yapılan otopsi sonucu doktoru "tamamen kusurlu" buldu.
Oğlunu kaybeden baba Ömer Dal, “Oğlum aşırı kiloluydu, zayıflamak istiyordu. Sürekli mide küçültme ameliyatı yapan doktorlar hakkında araştırma yapıyordu. İnternetten videolarını gördüğü Doktor M.K.’ya ameliyat olmaya karar verdi. İzmir’de bu doktor oğlumu ameliyat yaptı. Ameliyattan sonra bizi sevk ettiler. Biz de Bursa’ya evimize döndük. Çocuğum taburcu olduğu gün alması gereken bir ilaç yazdılar. (Bu ilacı bugün mutlaka alması lazım) dediler. Biz de eczaneye gittik, sistemde oğlum hastanede yatıyor gözüküyordu. Hastaneyi aradık. Sistemde yanlışlık olduğu söylendi ve çıkışımızı yapamadıkları için ilacı o gün alamadık, ertesi gün aldık. Ertesi günün sabahı oğlum rahatsızlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdık. Burada bize ameliyat olması gerektiği söylendi. Biz de ameliyatı yapan doktoru aradık. O da (Bunun ilmini ben biliyorum, çocuğunuzu bana getirin) dedi. Çocuğumuzu ameliyat eden doktora, İzmir’e götürdük. Burada sızıntı olduğu gerekçesiyle ikinci ameliyata alındı ve daha sonra çocuğum yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Biz çocuğumuzu başka bir hastaneye sevk etmek istedikçe Doktor M.K., ’Ben bu işte bir numarayım’ gibi sözler söyledi. Biz de çocuğumuzu burada bıraktık. Çocuğum yoğun bakımda kötüleşti. Çocuğumu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdılar. Çocuğum burada hayatını kaybetti. Doktor hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çocuğuma İstanbul Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı. Yapılan otopside ameliyatı yapan doktor yüzde yüz suçlu bulundu. Mahkememiz var. En büyük dileğimiz çocuğumuzun ölümüne sebep olan doktorun ceza alması” dedi.

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