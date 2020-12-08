Mide küçültme ameliyatı olan kadın evinde ölü bulundu

Samsun’da bir hastanede 40 gün önce mide küçültme ameliyatı olan 36 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Mevlana Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Sevim Sarıkaya yakınları tarafından evinde çekyatın üzerinde ölmüş halde bulundu. 40 gün önce mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenilen Sevim Sarıkaya’nın cesedi savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sarıkaya’nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

