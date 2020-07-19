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  4. Mide küçültme ameliyatı olan Uzman Çavuş Mehmet Cerit hayatını kaybetti

Mide küçültme ameliyatı olan Uzman Çavuş Mehmet Cerit hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 18:17 | Son Güncelleme

Mersin'deki özel hastanede 5 gün önce mide küçültme ameliyatı olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Cerit (28), Kahramanmaraş'ta kaldığı ailesinin evinde rahatsızlanınca, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Cerit, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mide küçültme ameliyatı olan Uzman Çavuş Mehmet Cerit hayatını kaybetti

Mardin'in Yeşilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Cerit, zayıflamak için 14 Temmuz'da Mersin'deki özel hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. 3 gün hastanede yattıktan sonra taburcu olarak Kahramanmaraş'taki ailesinin evine gelen Cerit, gece saatlerinde midesinin ağrıdığını söyledi. Hastaneye gitmek isteyen Cerit, baygınlık geçirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Mehmet Cerit'i, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Cerit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Mehmet Cerit için tören düzenlendi.

uzman

Şeyhadil Mezarlığı'nda düzenlenen törene Cerit'in ailesi, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Serkan Özel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İhsan Kıvrak ile Yeşilli'de birlikte görev yaptığı silah arkadaşları katıldı. Cenaze namazının kılınıp, helallik alınmasının ardından Mehmet Cerit, mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Törenin ardından baba Musa Cerit'e oğlunun fotoğrafı ile tabutundaki Türk bayrağı verildi. Anne Kifayet Cerit ise oğlunun mezarı başında dua etti.

Öte yandan Cerit'in ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından kesinleşecek. (DHA)

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