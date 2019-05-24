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Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 23:42 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan ve tüp bebek tedavisi öncesi zayıflamak amacıyla İzmir’deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan 28 yaşındaki Özge Mitoğlu, ameliyattan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.Olay, İzmir’in Konak ilçesinde meydana geldi.

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan ve tüp bebek tedavisi öncesi zayıflamak amacıyla İzmir’deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan 28 yaşındaki Özge Mitoğlu, ameliyattan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, İzmir’in Konak ilçesinde meydana geldi. İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Özge Mitoğlu, tüp bebek tedavisi öncesi fazla kilolarından kurtulmak için akrabalarının bulunduğu İzmir’e geldi. Burada özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan Mitoğlu, ameliyattan iki gün sonra rahatsızlanarak hastaneye yeniden başvurdu. Yapılan tedaviye cevap vermeyen genç kadın, ameliyattan dört gün sonra hayatını kaybetti. Aile, olayda hastanenin ihmali olduğunu iddia ederken, Mitoğlu’na otopsi yapıldı. Talihsiz kadının cenaze töreni, Konak ilçesinde bulunan Kahramanlar Camisi’nde düzenlenecek.

"Abisinin gördüğü rüya üzerine ameliyatı üç kez iptal etti"
Yeğeni Mitoğlu’nun hayatını kaybettiği haberi alınca Almanya’dan İzmir’e gelen Nuri Taşarsu, "Yeğenim Özge Mitoğlu, Londra’da yaşıyordu. Kendisi tüp bebek tedavisi öncesi zayıflama amacıyla mide ameliyatı olmak üzere İzmir’e geldi. Ameliyat oldu, iki gün sonra şikayetlerinin olması sebebiyle hastaneye başvurdu. Ancak ameliyatı gerçekleştiren doktor o gün hastanede olmadığı için serum verip eve göndermişler. Ertesi gün yine rahatsızlanmış. Bu kez doktor gelip müdahale etmiş ve operasyona almışlar. Bakıyorlar ki bazı sıkıntılar var. Bir gün beklenmesi gerektiği söylenmiş ve ertesi gün tekrar ameliyata alınmış. Yeğenimi ikinci kez ameliyata aldıklarında iç organlarını kaybettiği fark edilmiş. Biz ihmal olduğunu düşünüyoruz. 28 yaşında bir genci kaybettik. Allah böyle acı kimseye vermesin. Otopsi yapıldı. Sonuçlarını bekliyoruz. Bundan sonra eğer bir ihmal varsa adli süreç başlayacak. Gurbete yaşadığı için ’çocuğum olsun, ona sarılarak gurbetliği yaşamayayım’ diyordu. Hayat dolu biriydi. Ameliyat öncesi korkusu yoktu ama abisi gördüğü rüya üzerine arayıp ’ameliyata girme bizim evin yandığını gördüm’ demiş. Bu yüzden üç kez randevuyu iptal etti ama sonra karar alıp ameliyata girdi. Özge’nin eşi Mehmet Mitoğlu da 10 gün sonra aynı hastanede mide küçültme ameliyatı olacaktı. İhmal varsa gerekli mevkiler araştıracaktır" dedi.
Hastaneden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm

Mide küçültme ameliyatı sonrası kahreden ölüm
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