Mide rahatsızlıklarını azaltan doğal bir ağrı kesici: Öpüşmek! İşte öpüşmenin faydaları...

Öpüşmek ruhu ve bedeni besliyor. Özgüveni besleyen bu eylem ayrıca kilo vermenize de yardımcı oluyor. Öpüşürken her dakikada 2-3 kalori yakılıyor ve metabolizma iki katına çıkıyor. Araştırmalara göre, günde en az 20 saniye boyunca 3 kez öpüşürseniz 200-300 gr kaybedersiniz.

İŞTE ÖPÜŞMENİN FAYDALARI

Öpüşmek stresi, gerilimi azalttığı gibi kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur. Öpüşürken yüzdeki 30 adet kas çalışır ve yüz kasları esneklik kazanır. Bu durum da sarkan yanaklar için iyidir. Öpüşürken kan akışı hızlandığı için yaşlılık belirtileri daha geç görülür. Öpüşürken adrenalin arttığı için vücuda daha fazla kan pompalanır ve dolaşım hızlanır. Kolesterol ve tansiyon düşer.

Bol bol öpüşen çiftlerde idrar yolu, mide ve kan enfeksiyonları daha az görülür. Ayrıca çiftler birbirlerine yararlı bakteriler geçirir ve bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Öpüşürken tükürük içerisinde bulunan gizli antibiyotikler aktarılır. Endişeyi azaltan, oksitosin seviyesini artıran öpüşmek doğal bir ağrı kesicidir. Oksitosin huzur sağlayan bir hormondur.

ÖPÜŞMENİN ERKEKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NELER?

İlişkilerde ilk öpüşme oldukça önemlidir. Ancak öpüşmek, erkekler açısından daha az önemlidir. Araştırmalar, erkeklerin öpüşme olmadan cinsel birliktelik yaşayabileceklerine işaret ediyor. Erkekler öpüştükleri kadına daha fazla değer verme eğiliminde oluyor.

ÖPÜŞÜRKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

İlk öpüşmede büyük beklentilere sahip olmaktan ziyade, anın tadını çıkarmaya çalışın. Öpüşürken romantik olmanız ve vahşilikten kaçınmanız öneriliyor. Islaklığın aşırı olmamasına dikkat edin. Fazla tükürük iki tarafı da rahatsız eder. Ayrıca öpüşmeden önce kişisel hijyene dikkat edilmeli.

Ağzınızda uçuk, aft gibi yaralar varsa öpüşmeyin. Ayrıca öpüşmeden önce, nefesinizin taze olması için dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.



