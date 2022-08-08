HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Mide üşütmesi nasıl geçer? Mide üşütmesi doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Mide üşütmesine iyi gelen besinler!

Mide üşütmesi nasıl geçer? Mide üşütmesi doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Mide üşütmesine iyi gelen besinler!

08.08.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide üşütmesi; ishal, karın krampları, bulantı, kusma ve bazen de ateş ile seyreden bir bağırsak enfeksiyonudur. Yetişkinlerde 1-2 gün devam eden ve soruna neden olmayan bu hastalık, bebekler, yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için risk taşıyor olabilir. Peki mide üşütmesi nasıl geçer? Mide üşütmesine doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Mide üşütmesine iyi gelen besinler nelerdir? İşte detaylar...

Mide üşütmesi nasıl geçer? Mide üşütmesi doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Mide üşütmesine iyi gelen besinler!

Mide üşütmesi diğer adıyla viral gastroenterit, virüslerden kaynaklanır. Bulaşıcı bağırsak enfeksiyonu olması nedeniyle hasta bireylerden uzak durmak gerekir. Mide gribi genelde 1-2 gün içerisinde geçebiliyorken bazı insanlarda bu süre uzun sürebilmektedir. Peki mide üşütmesine ne iyi gelir? Mide üşütmesinden nasıl korunur? Mide üşütmesi hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MİDE ÜŞÜTMESİ HANGİ BELİRTİLER İLE ORTAYA ÇIKAR?

Mide üşütmesinde virüsler sindirim sistemini etkiler ve şu belirtiler ile açığa çıkar:

İshal
Karın ağrısı
Karında kramplar
Hafif ateş
Bazen kas ve baş ağrısı

mide üşütme

MİDE ÜŞÜTMESİ NASIL GEÇER?

Bol miktarda sıvı alımı: Terleme, kusma ve ishal yoluyla hayati önem taşıyan vücut sıvıları kaybedildiği için bol sıvı almak kritik derecede önemlidir.

Yatak istirahati: Mide üşütmesi varsa, vücudunun enfeksiyonla etkin şekilde savaşabilmesi için dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle hasta bol miktarda uyumalı ve normalde gün içinde yaptığı aktivite miktarını azaltmalıdır.

Bu yiyeceklerden uzak durun: Süt ürünleri, kafein, alkol, nikotin ve yağlı veya yüksek oranda baharatlı yiyeceklerden uzak durmak size iyi gelecektir.

Sıcak su torbası: Mide üşütmesine karın bölgesine konulan sıcak su uygulanması iyi gelmektedir. Sıcak su torbası şikayetleri azaltmaktadır.

mide-usutmesine-ne-iyi-gelir-belirtileri-nelerdir-evde-cozum-14

MİDE ÜŞÜTMESİNE İYİ GELEN BESİNLER

Muz, pirinç, elma-patates püresi ve kızarmış ekmek yani tost (BRAT diyeti) tüketilebilir.

Bu dört yiyeceğin sindirimi kolaydır, enerji verecek karbonhidratlar içerir.

Muz: Muzun sindirimi kolaydır, kusma ve ishalle kaybedilen potasyumu yerine koyar ve mide zarını güçlendirir.
Pirinç: Beyaz pirincin vücudunuz tarafından işlenmesi kolaydır ve zengin karbonhidrat içeriği enerji sağlar. Ancak esmer pirinç çok fazla lif içerir ve fazladan gaz yapabilir.
Elma püresi: Elma püresi karbonhidrat ve şeker sayesinde enerji artışı sağlar ve ishali geçirebilecek pektin içerir. Ayrıca sindirimi de kolaydır.
Tost: Lifli yapısı nedeniyle sindirimi zor olan tam buğday ekmeği yerine sindirimi kolay olan beyaz ekmek tercih edilmelidir.

Aşırıya kaçmamak şartıyla limonlu Türk kahvesi tüketilebilir.

Karabiber: Doktor Ender Saraçoğlu'nun mide üşütmesine iyi gelen tarifi şöyle: Bir çay bardağı kaynamış suya yarım tatlı kaşığı toz karabiber ekleyin ve demlenmeye bırakın. Ardından tüketin.

Karanfil: Ender Saraçoğlu'nun mide üşütmesi yaşayanlar için bir diğer tavsiyesi ise karanfil taneleri çiğnemek ya da çayını yapıp tüketmek.

Nane-limon: Mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir.

Bal: Doğal antibiyotik olan bal midenizi rahatsız eden bakterilerle savaşır. Kaşık kaşık olarak yiyebileceğiniz gibi limon suyuyla karıştırarak ya da bitki çaylarına ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Zencefil: Zencefil çayı içebilir ya da dilerseniz onu çiğ olarak da tüketebilirsiniz.

Yoğurt: Mide üşütmesi durumunda şikayetlerinizi hafifletmek için tüketebilirsiniz.

mide üşütme adam

MİDE ÜŞÜTMESİNDE NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

-24 saat boyunca vücutta su-sıvı tutulmuyorsa.
-İki günden fazla süredir kusma oluyorsa ya da kanlı kusma söz konusuysa.
-Susuz kalındıysa. Aşırı susama, ağız kuruluğu, koyu sarı idrar veya çok az idrar ya da hiç idrar yoksa. Şiddetli halsizlik, baş dönmesi veya baş dönmesi varsa.
-Dışkılama sırasında ishal ile beraber kan varsa.
-38.8 santigrat derecenin üzerinde ateş başladıysa.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker hastalığı ve kanser önceden anlaşılabilir mi? Dikkat edin!Şeker hastalığı ve kanser önceden anlaşılabilir mi? Dikkat edin!
Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslendi! "Bu sınava girmeyin"Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslendi! "Bu sınava girmeyin"
Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılarCanlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar
Anahtar Kelimeler:
mide hastalıkları mide hastalıkları tedavisi mide üşütme belirtileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

İzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlar

İzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlar

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

Maçın yıldızıydı! Gönderiliyor... "Onu satarsak şampiyonluğu satarız"

Maçın yıldızıydı! Gönderiliyor... "Onu satarsak şampiyonluğu satarız"

'Deniz Baykal öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! Şoke eden paylaşım

'Deniz Baykal öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! Şoke eden paylaşım

KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!

KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!

İlginizi Çekebilir

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.