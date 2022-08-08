Mide üşütmesi nasıl geçer? Mide üşütmesi doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Mide üşütmesine iyi gelen besinler!

Mide üşütmesi diğer adıyla viral gastroenterit, virüslerden kaynaklanır. Bulaşıcı bağırsak enfeksiyonu olması nedeniyle hasta bireylerden uzak durmak gerekir. Mide gribi genelde 1-2 gün içerisinde geçebiliyorken bazı insanlarda bu süre uzun sürebilmektedir. Peki mide üşütmesine ne iyi gelir? Mide üşütmesinden nasıl korunur? Mide üşütmesi hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MİDE ÜŞÜTMESİ HANGİ BELİRTİLER İLE ORTAYA ÇIKAR?

Mide üşütmesinde virüsler sindirim sistemini etkiler ve şu belirtiler ile açığa çıkar:

İshal

Karın ağrısı

Karında kramplar

Hafif ateş

Bazen kas ve baş ağrısı

MİDE ÜŞÜTMESİ NASIL GEÇER?

Bol miktarda sıvı alımı: Terleme, kusma ve ishal yoluyla hayati önem taşıyan vücut sıvıları kaybedildiği için bol sıvı almak kritik derecede önemlidir.

Yatak istirahati: Mide üşütmesi varsa, vücudunun enfeksiyonla etkin şekilde savaşabilmesi için dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle hasta bol miktarda uyumalı ve normalde gün içinde yaptığı aktivite miktarını azaltmalıdır.

Bu yiyeceklerden uzak durun: Süt ürünleri, kafein, alkol, nikotin ve yağlı veya yüksek oranda baharatlı yiyeceklerden uzak durmak size iyi gelecektir.

Sıcak su torbası: Mide üşütmesine karın bölgesine konulan sıcak su uygulanması iyi gelmektedir. Sıcak su torbası şikayetleri azaltmaktadır.

MİDE ÜŞÜTMESİNE İYİ GELEN BESİNLER

Muz, pirinç, elma-patates püresi ve kızarmış ekmek yani tost (BRAT diyeti) tüketilebilir.

Bu dört yiyeceğin sindirimi kolaydır, enerji verecek karbonhidratlar içerir.

Muz: Muzun sindirimi kolaydır, kusma ve ishalle kaybedilen potasyumu yerine koyar ve mide zarını güçlendirir.

Pirinç: Beyaz pirincin vücudunuz tarafından işlenmesi kolaydır ve zengin karbonhidrat içeriği enerji sağlar. Ancak esmer pirinç çok fazla lif içerir ve fazladan gaz yapabilir.

Elma püresi: Elma püresi karbonhidrat ve şeker sayesinde enerji artışı sağlar ve ishali geçirebilecek pektin içerir. Ayrıca sindirimi de kolaydır.

Tost: Lifli yapısı nedeniyle sindirimi zor olan tam buğday ekmeği yerine sindirimi kolay olan beyaz ekmek tercih edilmelidir.

Aşırıya kaçmamak şartıyla limonlu Türk kahvesi tüketilebilir.

Karabiber: Doktor Ender Saraçoğlu'nun mide üşütmesine iyi gelen tarifi şöyle: Bir çay bardağı kaynamış suya yarım tatlı kaşığı toz karabiber ekleyin ve demlenmeye bırakın. Ardından tüketin.

Karanfil: Ender Saraçoğlu'nun mide üşütmesi yaşayanlar için bir diğer tavsiyesi ise karanfil taneleri çiğnemek ya da çayını yapıp tüketmek.

Nane-limon: Mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir.

Bal: Doğal antibiyotik olan bal midenizi rahatsız eden bakterilerle savaşır. Kaşık kaşık olarak yiyebileceğiniz gibi limon suyuyla karıştırarak ya da bitki çaylarına ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Zencefil: Zencefil çayı içebilir ya da dilerseniz onu çiğ olarak da tüketebilirsiniz.

Yoğurt: Mide üşütmesi durumunda şikayetlerinizi hafifletmek için tüketebilirsiniz.

MİDE ÜŞÜTMESİNDE NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

-24 saat boyunca vücutta su-sıvı tutulmuyorsa.

-İki günden fazla süredir kusma oluyorsa ya da kanlı kusma söz konusuysa.

-Susuz kalındıysa. Aşırı susama, ağız kuruluğu, koyu sarı idrar veya çok az idrar ya da hiç idrar yoksa. Şiddetli halsizlik, baş dönmesi veya baş dönmesi varsa.

-Dışkılama sırasında ishal ile beraber kan varsa.

-38.8 santigrat derecenin üzerinde ateş başladıysa.



