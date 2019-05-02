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Mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

Denizli'de, mide ve bağırsağından 47 gram metamfetamin ile 21 gram eroin çıkartılan İran uyruklu zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 47 gram metamfetamin ile 21 gram eroin çıkartıldı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu Reza Shamı Heris'in (41) kullandığı otomobili kent merkezinde durdurdu.

Üzerinde 36 uyuşturucu hap bulunan Heris, ifade işlemleri için getirildiği emniyette fenalaşınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Doktor kontrolünde vücudunun röntgeni çekilen şüphelinin uyuşturucu taşıdığı anlaşıldı.

Ameliyat edilen zanlının mide ve bağırsağından, streç filme sarılı halde 19 ayrı paket içerisinde 47 gram metamfetamin ile 21 gram eroin çıkartıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklandı.

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İranlı mide uyuşturucu

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