HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Mide yanması ile gastrit aynı şey değil! Bu besinleri yemezseniz acı çekmezsiniz

Mide yanması ile gastrit aynı şey değil! Bu besinleri yemezseniz acı çekmezsiniz

05.02.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında sıklıkla karıştırılan ve uzmana danışılmadan müdahale edilen gastrit ile reflü kişinin hayat kalitesini düşürüyor. Reflü; asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesi iken gastrit ise mide zarı iltihabı türleri için ortak olarak kullanılan bir terimdir. İkisi arasındaki farkı bilmeli ve mide yanmasına sebep olan besinlere karşı dikkatli olmalısınız.

Mide yanması ile gastrit aynı şey değil! Bu besinleri yemezseniz acı çekmezsiniz

Gastrit ve reflünün belirtileri benzerlik gösterse de reflü hastalığı çok daha şiddetli olan bir hastalıktır. Bu nedenle reflü hastaları gastrit olanlara oranla çok daha fazla şikayetle mücadele etmek zorunda kalabilir. Bu şikayetlerin başında ise mide ekşimesi geliyor. Sadece yemeklerden sonra değil, gün içerisinde de ara ara midede biriken asitlerin yemek borusuna kaçması nedeniyle mide yanar. Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

YÜKSEK YAĞLI GIDALAR

Yüksek yağlı yiyecekler mide ekşimesine neden olabilir. Yüksek yağlı yiyeceklerin mide ekşimesini tetiklemesinin iki yolu vardır. İlk olarak özofagus sfinkterini yemek borusu ve mide arasında bir bariyer görevi gören kası gevşetebilirler. Bu kas gevşediğinde mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide ekşimesine neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar kolesistokinin (CCK) hormonunun salınmasını uyarır. Bu hormon ayrıca alt özofagus sfinkterini gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir.

iStock-1075450830

Buna ek olarak kolesistokinin hormonu daha iyi sindirilebilmesi için yiyeceklerin midede daha uzun süre kalmasını teşvik eder. Ne yazık ki bu aynı zamanda mide ekşimesine neden olabilecek asit reflü riskini de artırabilir. Bunun sadece yağ bakımından zengin sağlıklı gıdalar için geçerli olmadığını belirtmek önemlidir. Aynı zamanda yüksek derecelerde yağda kızarmış yiyecekler ve paketli gıdalar için de geçerli bir durumdur.

NANE

Nane tüketiminin mide ekşimesine neden olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Bir çalışma, yüksek dozda nane alımı ile asit reflü semptomları arasında bağlantı olduğu bulundu. Şaşırtıcı bir şekilde nane alt özofagus sfinkterini gevşetmedi. Bunun yerine araştırmacılar nanenin yemek borusunu tahriş ederek mide ekşimesine neden olabileceğine inanmaktadırlar.

iStock-850620920

500’den fazla kişiyle yapılan bir başka çalışmada, günlük olarak nane çayı tüketenlerin iki kez mide ekşimesi riski olduğu bulundu. Bununla birlikte, nane ve mide ekşimesi arasında bir bağlantı olduğuna dair sınırlı kanıt vardır. Nanenin mide ekşimenizi daha da kötüleştirdiğini düşünüyorsanız, bundan kaçınmak en iyi yoldur.

ÇİKOLATA

Çikolata, mide ekşimesi için başka bir yaygın tetikleyicidir. Yüksek yağlı yiyecekler gibi çikolata da alt özofagus sfinkterini gevşetebilmektedir. Bu durum mide asidinin yemek borusuna kaçmasına ve mide ekşimesine neden olabilir. Ayrıca çikolata “mutluluk hormonu” denilen serotonin içeren kakaodan yapılır. Ne yazık ki serotonin alt özofagus sfinkterini de gevşetebilmetedir. Son olarak çikolata teobromin ve kafein bileşiklerini de içerir. Her ikisi de alt özofagus sfinkterini gevşemeye teşvik edebilir.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

BAHARATLI YİYECEKLER

Genellikle sindirim hızını yavaşlatabilecek kapsaisin adı verilen bir bileşik içerirler. Bu bileşik yiyeceklerin midede daha uzun süre kalmasını sağlar ve sindirimi yavaşlatmaktadır. Bu da mide ekşimesi için bir risk faktörüdür. Ek olarak, baharatlı yiyecekler zaten iltihaplı bir yemek borusunu tahriş edebilir ve bu mide ekşimesi semptomlarını kötüleştirebilir. Bu nedenle mide ekşimesi varsa baharatlı yiyecek alımınızı azaltmak en iyisidir.

Hastalıkları iyileştirir libidoyu uçurur! Zerdeçalın mucizevi faydalarını öğrenen aktara koşuyorHastalıkları iyileştirir libidoyu uçurur! Zerdeçalın mucizevi faydalarını öğrenen aktara koşuyor

SOĞAN

Özellikle çiğ olarak tüketilen soğan mide ekşimesi için bir tetikleyicidir. Bu listedeki diğer yiyecekler gibi soğan da asit reflü ve mide ekşimesi semptomlarına neden olabilecek alt özofagus sfinkterini gevşetebilir.

onion-1144620

Ek olarak soğan geğirmeye neden olabilecek zengin bir fermente lif kaynağıdır. Geğirme asit reflü semptomlarını şiddetlendirebilir. Fermente edilebilir lif soğanları, sindirim sorunlarını tetikleyebilen bir grup bileşik olan FODMAP’lerden oluşur.

KAHVE

Bazı insanlar kahve tüketirken mide ekşimesi yaşayabilir. Kahvenin asit reflü ve mide ekşimesi riskini artırabilecek alt özofagus sfinkterini gevşettiği gösterilmiştir. Bazı çalışmalar kafeinin suçlu olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte çalışmalar sadece kafeinin etkilerine baktı ve semptomları tetiklemeyebileceğini keşfetti. Bu durumda kahvede bulunan diğer bileşikler sorumlu olabileceği düşünülmüştür. Yapılan diğer çalışmalarda ise kahve ve reflü semptomları arasında bir bağlantı bulunamadı.

coffee-4220376_1920

Araştırma sonuçsuz kalsa da kahveyi tolere ederseniz bundan kaçınmaya gerek yoktur. Kahve siz de reflü ve mide ekşimesi gibi sorunlar geliştirirse bundan kaçınmak veya alımınızı sınırlamak en iyisidir.

GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içecekler de yaygın mide ekşimesi sebeplerindendir. Araştırmalar bu içeceklerin özofagus sfinkterini gevşetebileceğini ve mide asidini artırabileceğini gösteriyor. Bir çalışmada, bilim adamları 15.000’den fazla insanın uyku düzenini gözlemlediler ve yaklaşık %25’inin gece mide ekşimesi yaşadığını tespit ettiler. Daha fazla araştırmanın ardından araştırmacılar gece mide ekşimesinin gazlı alkolsüz içecekler içmek de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu keşfetti. Bir başka çalışmada, karbonatlı içecek tüketen kişilerin mide ekşimesi gibi reflü semptomları geliştirme riskinde%69 daha yüksek olduğu bulundu.

Kabızlık kâbusunuz olmasın! Doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz: İşte reçetesiKabızlık kâbusunuz olmasın! Doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz: İşte reçetesi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyorBu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor
4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Son dakika: Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran kişiler suç makinesi çıktı! Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama...Son dakika: Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran kişiler suç makinesi çıktı! Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Tekin, haber spikeri Özkan ile evlendi

Tekin, haber spikeri Özkan ile evlendi

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

İzmir'de vahşet! Yanmış valizin içinden çıkan cesedin kimliği belli oldu

İzmir'de vahşet! Yanmış valizin içinden çıkan cesedin kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.