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  4. Mide yanması şikayetiyle başvurdu gerçek bambaşka çıktı! Tehlikeli hastalığın sinsi belirtisine dikkat

Mide yanması şikayetiyle başvurdu gerçek bambaşka çıktı! Tehlikeli hastalığın sinsi belirtisine dikkat

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.01.2025 08:37
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Gaziantep'te bulunan özel bir hastaneye mide yanması ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran hasta, doğru teşhis ve zamanında müdahaleyle yaşama tutundu. Hastanın kalp krizi geçirdiği anlaşılır anlaşılmaz hasta acil ameliyata alınarak tedavi edildi. Yaşanan durumun ardından uzman hekimler kalp krizinin sindi belirtilerine dikkat çekti.

Mide yanması şikayetiyle başvurdu gerçek bambaşka çıktı! Tehlikeli hastalığın sinsi belirtisine dikkat

Mide yanması ve karın ağrısı şikayetiyle Gaziantep'te özel bir hastaneye başvuran 47 yaşındaki Mehmet Kaplan, Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Bilgen tarafından detaylı bir muayeneden geçirildi.

kalp

Hastanın yapılan tetkikler sonucunda mide şikayeti olmadığı ancak kalp hastalığı belirtileri taşıdığı fark edildi. Bu şüphe üzerine Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hayri Alıcı’ya yönlendirilen Kaplan’ın, yapılan detaylı incelemeler ve tetkikler sonucunda kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

kalp krizi fenalaşma bayılma

Acilen anjiyoya alınan hastanın bir kalp damarının tamamen tıkalı olduğu belirlendi. Uygulanan başarılı operasyon sonucu damara iki stent yerleştirilen hasta hayata tutundu.

kalp2

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Mehmet Kaplan, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“KALP HASTALIKLARI SİNSİ BELİRTİLER GÖSTEREBİLİR”

KALP SAĞLIĞI HASTALIĞI

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Ali Bilgen ve Dr. Mehmet Hayri Alıcı, kalp hastalıklarının bazen mide yanması ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirterek, detaylı hasta muayenesinin ve erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

uykuda kalp krizi

Uzman hekimler, bu tür vakalarda hızlı ve doğru teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, benzer şikayetleri olan hastaların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmasını tavsiye etti.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Kalp‎
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