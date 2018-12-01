DUYGU YENER - Yemek borusu kanseri olan iki hasta, karın ve göğüs boşluğundan açılan küçük deliklerden girilerek mideden yapılan 30 santimlik yemek borusuyla sağlığına kavuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kansere bağlı ölümlerde 6'ncı sırada yer alan yemek borusu kanserine her yıl 350 bin dolayında yeni vaka ekleniyor. Türkiye'nin de orta üst risk grubunda yer aldığı yemek borusu kanserinin tedavisinde son yıllarda birçok alanda uygulanan halk arasında "kapalı" olarak bilinen "endoskopik" yöntem, hastaların normal hayatlarına daha hızlı dönmesini kolaylaştırıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Can başkanlığındaki ekip tarafından uygulanan yöntemle yemek borusu kanseri hastası Ali Rıza Özkan ve Muzaffer Göner isimli iki hasta, yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 73 yaşındaki Muzaffer Göner, hırıltı, öksürük ve yutma zorluğu şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu belirterek, yapılan testlerde kanser tanısı aldığını söyledi.

Ameliyat sonrası vücudundaki tümörden eser kalmadığını ifade eden Özkan, "9 saat sonra ameliyattan çıktım. Ameliyatın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen beslenmeye başladım. En çok çayın kokusunu özlemiştim. İki aydır neredeyse çay içemiyordum. Tamamen iyileşince Erzurum'un dağlarında da gezeceğim." dedi. Yutma güçlüğü ve mide yanması şikayetleri yaşayan 77 yaşındaki Ali Rıza Özkan ise "Rahatsızlığım ortaya çıkınca hemen ameliyat olmam gerektiğine karar verildi. Ameliyattan sonra hayata yeniden doğmuş gibi hissediyorum. İlk zamanlarda mama ile besleniyordum. Ameliyatın üzerinden bir ay geçti ve şu an her şeyi yiyebiliyorum." dedi. - "Yemekleri ve içecekleri çok sıcak tüketmeyin" SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Fatih Can, yemek borusu kanserinin en tipik belirtisinin yutma güçlüğü olduğunu belirterek, "Yutma güçlüğü hisseden kişiler en yakın sağlık kuruluşlarına giderek gecikmeden endoskopi yaptırırlarsa bu sayede hastalığın erken tanısı mümkün olabilir. Erken tanı konduğunda uygun tedavide hastalıktan tamamen kurtulmak mümkün." dedi.