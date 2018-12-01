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Mideden yemek borusu "kapalı yöntem" ile yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.12.2018 11:14 | Son Güncelleme

Ankara'da yemek borusu kanseri olan iki hasta, karın ve göğüs boşluğundan açılan deliklerden girilerek mideden yapılan 30 santimlik yemek borusuyla sağlığına kavuştu - 73 yaşındaki Ali Rıza Özkan ve 77 yaşındaki Muzaffer Göner isimli iki hasta, yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu - Doç. Dr. Fatih Can: - "Bu ameliyatları son yıllarda birçok alanda tercih edilen ve kapalı olarak bilinen endoskopik yöntemle gerçekleştiriyoruz. Hastanın karnından ve göğüs boşluğundan açılan üç delikle kanserli kısmı çıkarıyor daha sonra da yemek borusu işlevi görecek şekilde mideden bir yemek borusu oluşturuyoruz" - "Hem sigara içilmesi hem de alkol tüketimi, yemek borusu kanseri riskini ciddi şekilde artırıyor. Salamura gıdalar, tuzlu gıdalar ve çok sıcak yemek ve içecek tüketiminden de uzak durmak gerekir" - Muzaffer Göner: - "9 saat sonra ameliyattan çıktım. Ameliyatın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen beslenmeye de başladım. En çok çayın kokusunu özlemiştim. İki aydır neredeyse çay içemiyordum. Tamamen iyileşince Erzurum'un dağlarında da gezeceğim"

DUYGU YENER - Yemek borusu kanseri olan iki hasta, karın ve göğüs boşluğundan açılan küçük deliklerden girilerek mideden yapılan 30 santimlik yemek borusuyla sağlığına kavuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kansere bağlı ölümlerde 6'ncı sırada yer alan yemek borusu kanserine her yıl 350 bin dolayında yeni vaka ekleniyor. Türkiye'nin de orta üst risk grubunda yer aldığı yemek borusu kanserinin tedavisinde son yıllarda birçok alanda uygulanan halk arasında "kapalı" olarak bilinen "endoskopik" yöntem, hastaların normal hayatlarına daha hızlı dönmesini kolaylaştırıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Can başkanlığındaki ekip tarafından uygulanan yöntemle yemek borusu kanseri hastası Ali Rıza Özkan ve Muzaffer Göner isimli iki hasta, yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 73 yaşındaki Muzaffer Göner, hırıltı, öksürük ve yutma zorluğu şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu belirterek, yapılan testlerde kanser tanısı aldığını söyledi.

Ameliyat sonrası vücudundaki tümörden eser kalmadığını ifade eden Özkan, "9 saat sonra ameliyattan çıktım. Ameliyatın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen beslenmeye başladım. En çok çayın kokusunu özlemiştim. İki aydır neredeyse çay içemiyordum. Tamamen iyileşince Erzurum'un dağlarında da gezeceğim." dedi.

Yutma güçlüğü ve mide yanması şikayetleri yaşayan 77 yaşındaki Ali Rıza Özkan ise "Rahatsızlığım ortaya çıkınca hemen ameliyat olmam gerektiğine karar verildi. Ameliyattan sonra hayata yeniden doğmuş gibi hissediyorum. İlk zamanlarda mama ile besleniyordum. Ameliyatın üzerinden bir ay geçti ve şu an her şeyi yiyebiliyorum." dedi.

- "Yemekleri ve içecekleri çok sıcak tüketmeyin"

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Fatih Can, yemek borusu kanserinin en tipik belirtisinin yutma güçlüğü olduğunu belirterek, "Yutma güçlüğü hisseden kişiler en yakın sağlık kuruluşlarına giderek gecikmeden endoskopi yaptırırlarsa bu sayede hastalığın erken tanısı mümkün olabilir. Erken tanı konduğunda uygun tedavide hastalıktan tamamen kurtulmak mümkün." dedi.

Beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol tüketiminin yemek borusu kanserinin ortaya çıkmasında etkili olan sebepler arasında yer aldığını aktaran Can, "Özellikle sigara her türlü hastalığın ana sebebi olduğu gibi yemek borusu kanserinde de etkendir. Hem sigara içilmesi hem de alkol tüketimi yemek borusu kanseri riskini ciddi şekilde artırıyor. Salamura gıdalar, tuzlu gıdalar ve çok sıcak yemek ve içecek tüketiminden de uzak durmak gerekir." diye konuştu.

- "Karın ve göğüs boşluğundan yapıyoruz"

Doç. Dr. Can, yemek borusu kanseri ameliyatlarının oldukça büyük ve riskli ameliyatlar olduğunun altını çizerek, şu bilgileri aktardı:

"Bu ameliyatları son yıllarda birçok alanda tercih edilen ve kapalı olarak bilinen endoskopik yöntemle gerçekleştiriyoruz.

Hastanın karnından ve göğüs boşluğundan açılan üç delikle kanserli kısmı çıkarıyor daha sonra da yemek borusu işlevi görecek şekilde mideden bir yemek borusu oluşturuyoruz. Yemek borusu kanseri ameliyatları 6 ve 9 saat aralığında sürüyor."

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