AYŞE YILDIZ - Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Öztekin Oto, göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Göğüs ağrısı konusunda ilk müdahalede geç kalınıyor. 'Midem ağrıyor, soda içerim geçer' demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor." dedi.

Vakıf olarak bu yıl 15'incisini düzenledikleri "Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi" kapsamında Antalya'ya gelen Prof. Dr. Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji konusunda iyi durumda olduğunu söyledi.

Oto, 1970'lerden bu yana gelişen rüzgarı hep yakaladıklarını vurgulayarak, bu alanda Türkiye'nin 1980'lerden sonra hiç geri kalmadığına işaret etti.

"Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji konusunda dünya standartlarındayız. Dünyayı zaman aralığıyla değil, eş zamanlı izliyoruz. Dünyada 1998'de küçük delikten aort kapak ameliyatı yapıldı. 2000'de biz yaptık, ilk yayınımız var. Küçük delikten kalp ameliyatlarını 18 yıldır uyguluyoruz. Dünyada da en fazla 20 yıldır yapılıyor" diyen Oto, ameliyatlarda yüksek teknolojiyi kullandıklarını belirtti.