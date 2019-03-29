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"Midem ağrıyor soda içerim geçer, demeyin"

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Öztekin Oto: - "Göğüs ağrısı konusunda ilk müdahalede geç kalınıyor. 'Midem ağrıyor, soda içerim geçer.' demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor" - "Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji konusunda dünya standartlarındayız. Dünyayı zaman aralığıyla değil, eş zamanlı izliyoruz"

AYŞE YILDIZ - Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Öztekin Oto, göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Göğüs ağrısı konusunda ilk müdahalede geç kalınıyor. 'Midem ağrıyor, soda içerim geçer' demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor." dedi.

Vakıf olarak bu yıl 15'incisini düzenledikleri "Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi" kapsamında Antalya'ya gelen Prof. Dr. Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji konusunda iyi durumda olduğunu söyledi.

Oto, 1970'lerden bu yana gelişen rüzgarı hep yakaladıklarını vurgulayarak, bu alanda Türkiye'nin 1980'lerden sonra hiç geri kalmadığına işaret etti.

"Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji konusunda dünya standartlarındayız. Dünyayı zaman aralığıyla değil, eş zamanlı izliyoruz. Dünyada 1998'de küçük delikten aort kapak ameliyatı yapıldı. 2000'de biz yaptık, ilk yayınımız var. Küçük delikten kalp ameliyatlarını 18 yıldır uyguluyoruz. Dünyada da en fazla 20 yıldır yapılıyor" diyen Oto, ameliyatlarda yüksek teknolojiyi kullandıklarını belirtti.

- "Göğüs ağrısında ilk müdahalede geç kalınıyor"

Prof. Dr. Oto, cerrahların ve kardiyologların eğitimleri, yeni teknikleri uygulayabilme konusunda eksiklikleri olmadığını kaydetti.

Kalp krizinde zamanın önemli olduğuna dikkati çeken Oto, şunları belirtti:

"Göğüs ağrısı konusunda ilk müdahalede geç kalınıyor. 'Midem ağrıyor soda içerim geçer.' demeyin. Göğüs ağrısı olduğu zaman hemen hastaneye başvurulması lazım, ağrı şiddetliyse de ambulans çağırılması gerekiyor. Göğüs ağrısı olduğunda, göğüs ağrısına da neden olabilecek mide ağrısı, sindirimsizlik, yemek borusunun alt ucunun reflüye bağlı şikayetleri karıştırılabiliyor. Hastaların 'bir soda içerim geçer' diye oyalanmaması gerekiyor. Bizim uyarımız, göğüs ağrısı olan insanların göğüs ağrısıyla tatil yerine gitmemesidir. Çünkü bir yandan hastalığı var, onunla tatil yerine gidip, sağlık hizmetlerini zor alabileceği yere ulaşıyor ve 'Ambulans geç geldi' diyor. Ondan önce zamanlı tedavisinin olması gerekiyor. Dağ başına gidip, sonra ambulansın geç geldiğinden şikayet etmek haksızlık oluyor."

Bütün mevsim değişikliklerinde ve yaz döneminde öncelikle risk grubundaki hastalara sağlık kontrolünden geçmelerini öneren Oto, göğüs ağrısı olan, bilinen hipertansiyonu, kalp hastalığı olan hastaların özellikle sıcaklarla birlikte ilaç kullanımlarının yeniden düzenlemesi gerektiğini anlattı.

"Bu dönemde ihmal etmişlerse sıcaklar başlamadan tekrar doktora gidip ilaç dozlarının ayarlanması, gözden geçirilmesi gerekiyor." diyen Oto, idrar sektörücü alan bir hastanın yazın da aynı dozda devam etmesinin sakıncalı olabileceğini dile getirdi.

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Göğüs Ağrısı Kalp Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Öztekin Oto

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