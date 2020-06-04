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'Midemi bulandıran çok şey vardı' diyen Melis Sütşurup, Mustafa Sandal ile barıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Birbirleri hakkında yaptıkları imalı açıklamalar sonrası olaylı bir şekilde ayrılan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, tekrar bir araya geldi.

'Midemi bulandıran çok şey vardı' diyen Melis Sütşurup, Mustafa Sandal ile barıştı

Altı aylık beraberlik yaşayıp yollarını ayıran Mustafa Sandal ve Melis Şütşurup'un, dün öğle saatlerinde Sütşurup’a ait araç içinde Nişantaşı’nda görüntülendikleri iddia edildi. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile yollarını ayırdıktan sonra verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' açıklamasını yapmıştı.

Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise "Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz. "

Ama Mustafa’nın bugünkü röportajında 'Melis ile vakit geçirdik' cümlesini çok saygısızca buldum. Yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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