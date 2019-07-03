Midenizi bayram ettirecek 6 şahane dondurma tarifi

7'den 70'e herkesin severek tükettiği dondurmayı en sağlıklı olacak şekilde katkı maddesi kullanmadan evinizde yapabilirsiniz. İşte birbirinden ferahlatıcı ve lezzetli dondurma tarifleri...

Pamuk şekerli dondurma



Keyfinizi yerine getirecek oldukça basit ve lezzetli bir tarifimiz var. Bulutlar kadar yumuşak pamuk şekeriyle dondurma yaptık tadına doyamadık. Tarifin detayları için tıklayın.

Yaban mersinli dondurma



Yaz aylarında çocuklarla beraber serinlemek isterseniz bu sağlıklı dondurma tarifimizi deneyebilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Karışık meyveli dondurma



Birkaç malzeme kullanarak nefis dilim dondurmaya hazırlamaya ne dersiniz? O zaman tarifine tık tık!

Kekli dondurma

Kekli dondurma sayesinde hem göze hem de mideye hitap edeceksiniz. Davet sofralarına da çok yakışan kekli dondurma yaz için çok vazgeçilmez bir tatlı! Detayları için tıklayın.

Kızarmış dondurma



Dışı kıtır kıtır ve sıcacık iç kısmı ise ferahlatan buz gibi dondurma! Farklı tatlardan hoşlanıyorsanız kızarmış dondurmayı muhakkak denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Limonlu yoğurtlu dondurma

Yoğurt ve limonun serinletici lezzetine bayılacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.



