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Midesinde patladı, hayatına mâl oldu! İstanbul'da yerleştiği otelde uyuşturucu kapsülleri... Son anları kameraya böyle yansıdı

25.04.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'dan İsveç'e gitmeye çalışırken pasaportunu kaybeden İran asıllı İsveç vatandaşı Rupen Harotonian (63), İstanbul Havalimanı'nda uçağını kaçırdı. Pasaport işlemleri için Arnavutköy'de bir otele yerleşen Harotonian fenalaşınca şoke eden gerçek ortaya çıktı. Midesine sakladığı uyuşturucu kapsüllerin patlamasıyla hastaneye kaldırılan Harotonian yaşamını yitirdi. Harotonian'ın ölmeden önceki son anları kameraya yansırken o anlarda yaptıkları, ayrıca midesindeki uyuşturucu kapsülleri dikkat çekti.

Midesinde patladı, hayatına mâl oldu! İstanbul'da yerleştiği otelde uyuşturucu kapsülleri... Son anları kameraya böyle yansıdı

Uyuşturucu dolu kapsülleri İran'dayken midesine sakladı ve İsveç'e doğru yola çıktı ancak İstanbul Havalimanında pasaportunu kaybetti. Arnavutköy'de yerleştiği otelde kapsüller patlayınca Harotonian'ın hayatına mâl oldu. Kapsüller midesinden çıkarılsa da Harotonian kurtarılamadı. Harotonian'ın kameraya yansıyan son görüntülerinde ise acı içinde kıvranıp yardım istediği görüldü.

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UÇAĞI KAÇIRDI

63 yaşındaki Rupen Harotonian, İran'dan bindiği uçak ile İstanbul Havalimanı'na geldi. Rupen Harotonian İsveç pasaportunu kaybedince aktarma yapacağı İsveç uçağına binemedi.

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ARNAVUTKÖY'DEKİ OTELDE FENALAŞTI

Havalimanı yakınında Arnavutköy'de bir otele yerleşen Rupen Harotonian, kaybettiği pasaportu yeniden çıkarmak için işlemleri başlattı. Ancak ertesi gün akşam saatlerinde Harotonian konakladığı otelde karın ağrısı şikâyeti ile fenalaştı.

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MİDESİNDE YABANCI CİSİMLER...

Rupen Harotonian, otel görevlilerinden ambulansı aramasını istedi. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Rupen Harotonian, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemenin ardından Rupen Harotonian'in midesinde yabancı cisimler fark edildi.

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UYUŞTURUCU KAPSÜLLERİ MİDESİNDEN ÇIKARILDI

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Rupen Harotonian'ın midesindeki uyuşturucu dolu kapsüllerden bazıları çıkarılırken, durumun daha da ağırlaşması üzerine Rupen Harotonian entübe edildi. Harotonian tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

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ÖLMEDEN ÖNCEKİ ANLARI KAMERADA

Rupen Harotonian'ın havalimanından çıktıktan sonra Arnavutköy'deki otele giriş yaptığı, fenalaştıktan sonra görevlilerden yardım istediği, kapıda acılar içinde kıvrandığı ve son olarak sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa yürüdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

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(DHA)

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