Midesinde uyuşturucuyla yakalandı

Muş'ta midesinde uyuşturucu olduğu belirlenen Rus asıllı Türk vatandaşı kadın ile beraberindeki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen N.O. ile M.S.B'nin içinde bulunduğu araç dün polis ekiplerince durduruldu.
Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan kontroller sırasında Rus asıllı Türk vatandaşı kadın N.O'nun şüpheli ve tedirgin hareketleri nedeniyle götürüldüğü Muş Devlet Hastanesinde çekilen röntgen filminde midesinde yabancı cisimler tespit edildi.
Uzman doktorlar tarafından yapılan müdahale sonucu kadının midesinden 5 parça halinde toplam 160 gram eroin ile 2 parça halinde toplam 54 gram metamfetamin çıktı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan N.O. ile M.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" iddiasıyla tutuklandı.
Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi
Trump'tan flaş İsrail iddiası!
Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi
'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Herkes model sanıyor ama o Türkiye'nin en başarılı kadın pilotu
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum