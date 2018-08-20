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Midesinde uyuşturucuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

Muş'ta durdurulan araçta şüpheli davranışları nedeniyle yapılan aramanın ardından hastanede röntgen filmi çekilen Rus asıllı Türk vatandaşı kadının midesinde eroin ve metamfetamin olduğu belirlendi - Olayla ilgili kadın ile beraberindeki kişi tutuklandı

Muş'ta midesinde uyuşturucu olduğu belirlenen Rus asıllı Türk vatandaşı kadın ile beraberindeki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen N.O. ile M.S.B'nin içinde bulunduğu araç dün polis ekiplerince durduruldu.

Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan kontroller sırasında Rus asıllı Türk vatandaşı kadın N.O'nun şüpheli ve tedirgin hareketleri nedeniyle götürüldüğü Muş Devlet Hastanesinde çekilen röntgen filminde midesinde yabancı cisimler tespit edildi.

Uzman doktorlar tarafından yapılan müdahale sonucu kadının midesinden 5 parça halinde toplam 160 gram eroin ile 2 parça halinde toplam 54 gram metamfetamin çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan N.O. ile M.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" iddiasıyla tutuklandı.

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2 tutuklama muş uyuşturucu

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