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Midesinden 192 gram eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Mersin'de gözaltına alınan uyuşturucu kuryesinin küçük paketler halinde yutarak yurt dışından getirdiği eroin ameliyatla çıkarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de gözaltına alınan uyuşturucu kuryesinin midesinden 192 gram eroin çıktı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D. isimli zanlının, küçük paketler halinde sarılmış eroini yutarak yurt dışından kente getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, çekilen MR sonucu midesinde 15 paket olduğu tespit edildi.

Bir süre sonra rahatsızlanan B.D. ameliyata alındı.

Midesinden 192 gram eroin çıkartılan zanlı, tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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eroin Mersin uyuşturucu kuryesi

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