Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının midesinden 198 gram uyuşturucu çıktı.
Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kahramanlar Caddesi'nde durumundan şüphelenerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapmak istediği kişinin parktaki bir ağacın altında kıvranmaya başlaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Polis ekipleri, İran uyruklu Y.S'nin (27) madde bağımlısı olabileceği ihtimaline karşı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini de olay yerine çağırdı.
Zanlının hastanede röntgen filmi çekilerek yapılan kontrollerinde, midesinde uyuşturucu taşıdığı anlaşıldı.
Zanlının midesinden istifra yoluyla ve dışkısından siyah elektrik bandına sarılmış kapsül halinde metamfetamin maddesi çıktı.
Toplam 198 gram ağırlığında uyuşturucuyu midesinde sakladığı belirlenen zanlı, gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi
Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!
ABD'de havalimanında büyük panik! Uçak karantinaya alındı, polis ve ambulanslar etrafını sardı!
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!
Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Okuyucu Yorumları 0 yorum