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Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 00:09 | Son Güncelleme

İzmir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının midesinden 198 gram uyuşturucu çıktı.

Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kahramanlar Caddesi'nde durumundan şüphelenerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapmak istediği kişinin parktaki bir ağacın altında kıvranmaya başlaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, İran uyruklu Y.S'nin (27) madde bağımlısı olabileceği ihtimaline karşı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini de olay yerine çağırdı.

ELEKTRİK BANDINA SARILMIŞ HALDE

Zanlının hastanede röntgen filmi çekilerek yapılan kontrollerinde, midesinde uyuşturucu taşıdığı anlaşıldı. Zanlının midesinden istifra yoluyla ve dışkısından siyah elektrik bandına sarılmış kapsül halinde metamfetamin maddesi çıktı.

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Toplam 198 gram ağırlığında uyuşturucuyu midesinde sakladığı belirlenen zanlı, gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(AA)

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