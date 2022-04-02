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Midesinden 352 adet poşet içinde uyuşturucu çıktı

02.04.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da otel odasında ölü bulunan gencin midesinden 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu çıktı. Gencin uyuşturucu kuryesi olduğu ve 31 Mart'ta havayoluyla Trabzon'a geldiği belirlendi.

Midesinden 352 adet poşet içinde uyuşturucu çıktı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde otelde ölü bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı. Uçakla kente gelen ve bir gün sonra ölü bulunan gence yapılan otopside midesinden 352 adet poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

OTELDE ÖLÜ BULUNDU

31 Mart tarihinde havayolu ile Trabzon’a gelen Ahmet Işık (27) isimli şahıs aynı gün Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir otele yerleşti. Yerleştiği otel odasından çıkmayan şahıs, ertesi gün kat görevlisi tarafından yatağın üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu.

MİDESİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine otele gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, şahsın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopside şahsın midesinde 352 adet poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilirken, şahsın uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi.
Şahsın mide ve bağırsaklarında erimiş ambalaj kağıtları içerisinde uyuşturucu maddeye rastlanması nedeniyle ölüm nedeninin midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenme olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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