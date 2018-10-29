Midesinden 600 gram kıl yumağı çıkarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de "Rapunzel sendromu"na yakalanan 20 yaşındaki genç kadının midesinden 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıkarıldı.

Özel bir hastanede görevli dahiliye uzmanı Dündar Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerine aşırı mide ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle başvuran 20 yaşındaki bir hastanın muayenesinde bir kitleye rastladıklarını anlattı.

Bunun üzerine hastaya hem ultrason hem de karın tomografisi çektirdiklerini belirten Güngör, incelemeler sonunda midenin tamamına yakınını dolduran ''kıl yumağı'' tespit ettiklerini söyledi.

Rapunzel sendromuna yakalanan kişilerde, saç yeme hastalığına bağlı olarak bağırsaklarda bu rahatsızlığın görüldüğünü dile getiren Güngör, hastayı hemen ameliyata aldıklarını kaydetti.

Bu sendromdaki vakaların yüzde 40'ını 10 yaşından küçük çocukların oluşturduğuna dikkati çeken Güngör, ebeveynleri bu konuda iyi gözlemci olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Operasyona katılan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Umut Faydacı ise hastanın midesinin tamamen dolu olduğunu, 20 santimetre uzunluğunda, 13 santimetre genişliğindeki kıl yumağının 600 gram ağırlığında geldiğini belirtti.

Faydacı, sağlık durumu iyi olan hastanın taburcu edildiğini söyledi.

