HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Midesinden çıkan nesne ağızları açık bıraktı! "Piton bile tatile gitmiş"

Midesinden çıkan nesne ağızları açık bıraktı! "Piton bile tatile gitmiş"

28.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piton türü yılana veteriner ekipler tarafından gerçekleştirilen bir operasyona ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İlginç görüntülerde pitonun yuttuğu nesne görenleri hayretler içinde bıraktı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük rağbet gösterdiği videoya yapılan "Piton bile tatile gitmiş" yorumu gülümsetti.

Midesinden çıkan nesne ağızları açık bıraktı! "Piton bile tatile gitmiş"

İki metre uzunluğundaki piton, şişkin gövdesiyle dikkat çekti. Veteriner ekiplerinin operasyon masasına aldığı pitonun midesinin yuttuğu nesne yüzünden şiş olduğu belirlendi.

Başlıksız-5

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Pitonun yuttuğu nesnenin çıkartıldığı anlar izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Veteriner ekip, pitonun ağzını açık tutup çubukla içindeki nesneyi çıkardı. Ekip pitonu yuttuğu nesneden kurtarmak için gerçekleştirdiği operasyonun başarıyla sonlanmasının ardından sevinç çığlıklarına boğuldu.

dsfd

ÇIKAN NESNE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

2 metrelik pitonun içinden plaj havlusu çıktı. Plaj havlusunun büyüklüğü ekiptekileri de hayrete düşürdü. Pitonun midesinden havlu çıktıkça "Büyükmüş" şeklinde tepki verildi.

fsfsd

"PİTON BİLE TATİLE GİTMİŞ"

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da videoya yoğun ilgi gösterdi. Kullanıcılardan birinin "Piton bile tatile gitmiş" şeklindeki yorumu ise yüzleri gülümsetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en ilginç hayvanı! Hiç su içmeden yaşıyorDünyanın en ilginç hayvanı! Hiç su içmeden yaşıyor
O belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL olduO belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL oldu
O illerdeki oy oranları arttı! Dikkat çeken '2018' detayıO illerdeki oy oranları arttı! Dikkat çeken '2018' detayı
Anahtar Kelimeler:
plaj havlusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Avcılar'da iğrenç olay! Üç erkek çocuğu çağırıp...

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

İlginizi Çekebilir

Japonya'da maymun terörü! Yetkililer katil maymun avına çıktı

Japonya'da maymun terörü! Yetkililer katil maymun avına çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.