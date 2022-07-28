Midesinden çıkan nesne ağızları açık bıraktı! "Piton bile tatile gitmiş"

İki metre uzunluğundaki piton, şişkin gövdesiyle dikkat çekti. Veteriner ekiplerinin operasyon masasına aldığı pitonun midesinin yuttuğu nesne yüzünden şiş olduğu belirlendi.
Pitonun yuttuğu nesnenin çıkartıldığı anlar izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Veteriner ekip, pitonun ağzını açık tutup çubukla içindeki nesneyi çıkardı. Ekip pitonu yuttuğu nesneden kurtarmak için gerçekleştirdiği operasyonun başarıyla sonlanmasının ardından sevinç çığlıklarına boğuldu.
2 metrelik pitonun içinden plaj havlusu çıktı. Plaj havlusunun büyüklüğü ekiptekileri de hayrete düşürdü. Pitonun midesinden havlu çıktıkça "Büyükmüş" şeklinde tepki verildi.
Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da videoya yoğun ilgi gösterdi. Kullanıcılardan birinin "Piton bile tatile gitmiş" şeklindeki yorumu ise yüzleri gülümsetti.
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