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Midesinden çıkana doktorlar bile şaşırdı! Tam 1,2 kilogram ağırlığında

11.11.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde birçok yabancı madde yutan kişi bulunuyor. Bu yabancı maddeler bazen doğal yollarla dışarı çıkmayı başarsa da bazıları çıkamayabiliyor. Midenin veya bağırsağın içerisinde biriken yabancı maddeler sağlığı riske atıyor. Hindistan'da yaşayan 13 yaşındaki bir kızın karnından 1,2 kilogramlık saç çıkartıldı.

Midesinden çıkana doktorlar bile şaşırdı! Tam 1,2 kilogram ağırlığında

Hindistan'da yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu günlerce yemek yiyip içemediği için hastaneye kaldırıldı. Hastane'de yapılan testlerin ardından kızın karnında saç biriktiği belirtildi. Salı günü yapılan operasyonla kızın midesinden 32 inç uzunluğunda, rugby topu şeklinde 1.2 kg ağırlığında bir tüy yumağı çıkarıldı. Doktorlar, kızın kendi saçını yuttuğu Rapunzel Sendromu olduğunu söyledi.

BİR ŞEY YEDİKTEN SONRA DAKİKALARCA KUSARDI

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Kız yakın zamanda şiddetli karın ağrısından, kusma ve hazımsızlık nöbetlerinden şikayet etmişti. Ailesi onu özel bir kliniğe götürdü ve verilen reçeteye uydu, ancak durumu düzelmedi. Ayrıca bir şey yedikten sonra dakikalarca kusardı. Kızın yaşadığı şikayetler artınca başka bir hastaneye götürüldü. Götürülen hastanede doktorlar sonografi yapılmasını önerdi. Rapor, mide-bağırsak sisteminde insan saçı birikimi olduğunu ortaya çıkardı.

7 YILDIR SAÇINI VE TIRNAĞINI YİYORDU

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Ameliyatı gerçekleştiren Dr Joseph D'souza, "Midesini muayene ettikten ve sonografi raporunu inceledikten sonra, kızın ailesiyle konuştum ve yedi yıldır kendi saçını yutma ve tırnaklarını çiğneme öyküsü olduğunu öğrendim. Bu durum Rapunzel Sendromu olarak bilinir.”

ÇIKAN KIL YUMAĞI YEMEK PARÇACIKLARIYLA KAPLIYDI

“Bir buçuk saat süren ameliyattan sonra 32 inç uzunluğunda, 13 inç çevresi ve 1,2 kg ağırlığındaki dev bir kıl yumağını başarıyla çıkarmayı başardık. Kıl yumağı midenin içinde yiyecek parçacıkları ve mide suyu ile karıştırıldı. D'souza gün ortasında yaptığı açıklamada, kızın şu anda hastanede gözlem altında olduğunu söyledi.

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SAÇLARIN BİRİKMESİ KİLO VERMESİNE NEDEN OLDU

“İnsan saçının birikmesi iştah kaybına neden olan kası sıkılaştırdığı için sık sık karın ağrısından şikayet ederdi. Yiyecek ve içecek tüketemediği için kilo verdi ve çok zayıfladı” dedi. “İnsan saçı sindirilemediği için midede birikerek bağırsak ağrısına neden olur” diye ekledi.

RAPUNZEL SENDROMU NEDİR?

Tüy yumağına yol açan Rapunzel Sendromu hakkında da konuşan Dr D'souza, “Trichophagia olarak bilinen saçın yenmesi, erkeklerden çok genç kızlarda görülüyor. Bu çocuklar, bilinçsizce yutmadan önce saçı çiğnerler.” Bunun bir psikiyatrik bozukluk olduğunu da sözlerine ekledi.

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GIDA DIŞI MADDELERİ ARZULUYORLAR

Dr D'souza, “Bu tür psikiyatrik bozuklukları olan çocuklar, genellikle bu gıda dışı maddeleri arzularlar. Bu çocukların psikolojik danışmanlığa ve iyi bir bakıma ihtiyaçları var. Ebeveynlerin kendi saçlarını yutma gibi rahatsızlıklarla karşılaştıklarında çocuklarına karşı daha dikkatli olmalarını öneririm” dedi.

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Hindistan Mide‎ tırnak ameliyat bağırsak kilo verme kusmak saç

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