Midesinden yapılan yemek borusu ile sağlığına kavuştu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yemek borusu kanserine yakalanan kişi, kapalı yöntem ameliyatla midesinden üretilen yemek borusu ile sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikayeti ile hastaneye başvuran Erdal Yıldırım'a (50) yapılan muayene ve tetkikler sonucu yemek borusu kanseri teşhisi konuldu.

Genel Cerrahi ve Göğüs Cerrahi ekibinin kapalı yöntem ile gerçekleştirildiği uygulama sonucu yemek borusu alınan ve yerine midesinden yemek borusu yapılan hasta sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın, "Hastamız bize yutkunma ve kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. Yapılan incelemeler sonucu hastamıza yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu." dedi.

PAÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş da yemek borusu kanseri ameliyatlarının riskli olduğunu aktararak, "Bu ameliyatları son yıllarda birçok alanda tercih edilen ve kapalı olarak bilinen laparoskopik-torakoskopik yöntemle gerçekleştiriyoruz. Hastanın karnından ve göğüs boşluğundan açılan üç delikle kanserli kısmı çıkarıyor, daha sonra da yemek borusu işlevi görecek şekilde mideden bir yemek borusu oluşturuyoruz." diye konuştu.