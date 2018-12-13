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Midesinden yapılan yemek borusu ile sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.12.2018 22:15 | Son Güncelleme

Denizli'de, yemek borusu kanserine yakalanan kişi, üniversite hastanesinde kapalı yöntem ameliyatla, midesinden parça alınarak yapılan yemek borusu ile iyileşti

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yemek borusu kanserine yakalanan kişi, kapalı yöntem ameliyatla midesinden üretilen yemek borusu ile sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikayeti ile hastaneye başvuran Erdal Yıldırım'a (50) yapılan muayene ve tetkikler sonucu yemek borusu kanseri teşhisi konuldu.

Genel Cerrahi ve Göğüs Cerrahi ekibinin kapalı yöntem ile gerçekleştirildiği uygulama sonucu yemek borusu alınan ve yerine midesinden yemek borusu yapılan hasta sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın, "Hastamız bize yutkunma ve kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. Yapılan incelemeler sonucu hastamıza yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu." dedi.

PAÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş da yemek borusu kanseri ameliyatlarının riskli olduğunu aktararak, "Bu ameliyatları son yıllarda birçok alanda tercih edilen ve kapalı olarak bilinen laparoskopik-torakoskopik yöntemle gerçekleştiriyoruz. Hastanın karnından ve göğüs boşluğundan açılan üç delikle kanserli kısmı çıkarıyor, daha sonra da yemek borusu işlevi görecek şekilde mideden bir yemek borusu oluşturuyoruz." diye konuştu.

- "Açık ameliyat olsaydı iyileşme dönemi uzun sürecekti"

PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Raşid Aykota da şunları kaydetti:

"Açık ameliyat olsaydı, hastanın karın ve göğüs boşluğunun açılması gerekirdi. Ancak bu durumda hastanın ameliyat sonrası iyileşme dönemi uzun sürecekti. Kapalı yöntemde hastanın sadece göğüs bölgesinde küçük bir kesisi oldu. Hastamız çok şükür sağlığına kavuştu. Hastanemizde her türlü kanser ameliyatını kapalı yöntem ile yapar hale gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. PAÜ Hastanesi olarak bölgenin Onkolojik Cerrahi Merkezi olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz."

- "Adeta yeniden doğdum"

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Erdal Yıldırım, hastalığını öğrendikten sonra çok üzüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Denizli'de gittiğim hastaneler bu ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. Son çare olarak başvurduğum PAÜ Hastanesinde ameliyatımın yapılabileceğini söylediler. Yapılan ameliyat sonrası adeta yeniden doğdum. Daha önce su bile boğazımdan geçmezken şimdi rahatlıkla yemek yiyebiliyorum. Her geçen gün daha iyi oluyorum. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum."

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Midesinden yemek borusu yapıldıMidesinden yemek borusu yapıldı
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kanser mide Yemek Borusu

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