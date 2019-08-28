Mideyi istila eden gizli ajan

Dahiliye Uzmanı Dr. Gonca Aylin Tuhta, dışkı ürünlerinin ağza alınmasıyla veya tükürük ve salya ile bulaşan, mide kanserleri ile çok yakından bir bağlantısı olduğu bilinen ‘helikobakter’ enfeksiyonuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Helikobacter pilorinin midenin iç cidarında yapışarak orada çoğalan bir bakteri olduğunun belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Dahiliye Uzmanı Dr. Gonca Aylin Tuhta, “Bu bakterinin mide ülserine neden olduğunu keşfeden Prof Dr. Barry Marshall ve Robin Warren 2005’te Nobel Tıp Ödülü’nü kazanmıştır. İnsandan insana geçişi mümkündür. İnsanlar arasında fekaloral dediğimiz; dışkı ürünlerinin ağza alınmasıyla veya oral-oral dediğimiz; tükrük, salya ile bulaşır. Sıklıkla kirli su, temizlenmemiş yiyecekler, ekmek gibi elle dokunulan gıdaların ağızdan alınması ve tükürük, kusmuk ve dışkı ile doğrudan temas kurulması halinde bulaşır. Kalabalık ailelerde, sosyoekonomik durumu düşük kişilerde, kışlalarda, yurt ve hastane gibi insanların yakın temas içinde oldukları yerlerde sık görülüyor” dedi.

Sinsi ilerliyor

Türkiye’nin en önemli sorununun helikobakter enfeksiyonun yaygınlığı olduğuna dikkat çeken Tuhta,

“Türkiye’de yapılan çalışmalarda şikayeti olmayan 18-24 yaş aralığında yüzde 76,8, 22-55 yaş aralığında yüzde 84,2, gelişmiş ülkelerdeki ortalama iste yaklaşık yüzde 50’dir. Batılı ülkelerde helıkobakter mikrobunun etkili tedavisi ile oranlarda ciddi düşüşler gözlenmektedir. Türkiye’de yapılan son çalışmalarda yüzde 85 civarı değerler göze çarpmaktadır. Helikobacter pilori bulaştıktan sonra hastaların yüzde 90’ında her hangi bir şikayet görülmez. Yüzde 10’da midede yanma, ağrı, mide bulantısı, geğirme, gaz ve şişkinlik, iştahsızlık, yorgunluk hissi, düşük kan sayımı ile kendini gösterir” şeklinde konuştu.

Mide kanseri riski

Dr. Gonca Aylin Tuhta, “Ancak hastanın şikayeti olsa da olmasa da helikobacter pilori ile enfekte kişilerin hemen hepsinde histolojik olarak bakıldığında gastritin geliştiği görülür. Tabii bu ancak mideden endoskopi ile alınan biyopsi örneklerinde saptanabilir. Helikobacter pilorinin mide kanserleri ile çok yakından bir bağlantısı olduğu uzun süredir bilinmektedir. Mide kanseri, en sık görülen 4. kanser türüdür ve dünya genelinde kanserden ölüm nedenleri içinde ikinci sıradadır. Ülkemizde mide kanserli hastaların yüzde 81’inde helikobakter antikoru pozitif saptanmıştır. Bu bakterinin tespit edilmesi halinde uygulanacak olan tedavi ile birlikte mide kanserine yakalanma riskinin de azalabilmektedir” diyerek sözlerine son verdi.

