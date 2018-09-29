HABER

Midibüs çaya uçtu: 5 Çinli işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

 İZMİR'ın Kınık ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çaya uçması sonucu, özel bir maden ocağı çalışanı Çinli 5 işçi, yaralandı.  Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, kırsal Elmadere Mahallesi yolunda meydana geldi.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'ın Kınık ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çaya uçması sonucu, özel bir maden ocağı çalışanı Çinli 5 işçi, yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, kırsal Elmadere Mahallesi yolunda meydana geldi. Özel bir şirkete ait kömür madeni ocağında çalışan 11 Çinli işçi, alışveriş yapmak istedi. Elmadere Mahallesi sakinlerinden F.Y. (17), işçileri çarşıya götürmek üzere, babasına ait olan 35 BB 142 plakalı midibüsle yola çıktı. F.Y. yönetimindeki minibüs, Asar mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkın su seviyesi düşük olan çaya uçtu.

Kazada araçta bulunna işçilerden Guobın Luı (45), Zıhıhua Zhang (44), Fenggao Zhang (36), Shaogang Lıan (26) ve Tıejun Huang (50) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ehliyetsiz sürücüsü F.Y., ifadesi alınmak üzere Kınık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
2060 yılında kıyamet kopacak 2060 yılında kıyamet kopacak
İstanbul'da 4 bin tekstil ürünü çalan hırsızlar yakalandıİstanbul'da 4 bin tekstil ürünü çalan hırsızlar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Dünyanın en güzel merdivenleri

Dünyanın en güzel merdivenleri

2060 yılında kıyamet kopacak

2060 yılında kıyamet kopacak

Az kişinin bildiği 25 bilimsel gerçek

Az kişinin bildiği 25 bilimsel gerçek

İp bile kullanmadan 914 metre tırmandı!

İp bile kullanmadan 914 metre tırmandı!

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.