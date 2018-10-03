Midibüs ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, midibüs ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Tahsin Altıntaş (40), hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi, Karamehmet yolu üzerinde meydana geldi. Tahsin Altıntaş yönetimindeki 59 AAC 057 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Halim Meral yönetimindeki 59 S 3101 plakalı boş işçi servisiyle çarpıştı. Kazada, hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü Tahsin Altıntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Midibüs şoförü Halim Meral, ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.
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