HABER

Midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 01:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu araçta sıkışan Kerim Duran (24), hayatını kaybetti.

Kazım BULUT/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu araçta sıkışan Kerim Duran (24), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Kerim Duran yönetimindeki otomobil, kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Kerim Duran, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kerim Duran'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!
Antalya’da kadın cinayeti: 1 ölü, 2 yaralıAntalya’da kadın cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı
Gemlik’te kaza 1 ölüGemlik’te kaza 1 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Dünya turuna çıkan bisikletli turisti Edirne'de taşladılar!

Dünya turuna çıkan bisikletli turisti Edirne'de taşladılar!

Tankerde meydana gelen patlamada yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Lastiği değiştirirken tankerde patlama meydana geldi!

Pakistan'dan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına tepki!

Pakistan'dan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına tepki!

İzmir'de korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk katil oldu!

14 yaşındaki çocuk katil oldu!

Rabia Naz'ın sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğlu ile uyumlu çıktı

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.