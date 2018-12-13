HABER

Midibüs ile otomobil buzlanan yolda çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 17:49 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da, buzlanma meydana gelen yolda, midibüs ile otomobil çarpıştı.

Midibüs ile otomobil buzlanan yolda çarpıştı: 8 yaralı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN'da, buzlanma meydana gelen yolda, midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler dahil 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Ardahan- Göle yolunun 17'nci kilometresinde, Tahtakıran köyü mevkisinde meydana geldi. Ercan Şahin yönetimindeki 34 ES 1884 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen İsmail Çelik'in kullandığı 75 AAC 243 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada sürücüler Ercan Şahin ve İsmail Çelik ile otomobilde bulunan Aynur Yılmaz ve midibüsteki Niyazi Şahin, Ayşenur Yüksel, Muhammed Sanatçı, Taylan İlçi ile Gözde Saraç yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla Göle ve Ardahan devlet hastanelerine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların büyük hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Midibüs ile otomobil buzlanan yolda çarpıştı: 8 yaralıMidibüs ile otomobil buzlanan yolda çarpıştı: 8 yaralı

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
İnegöl'de kayıp yaşlı kadının ayak izi bulunduİnegöl'de kayıp yaşlı kadının ayak izi bulundu
Hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldiHastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.