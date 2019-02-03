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Midibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

Bilecik’te midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik 2.

Bilecik’te midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik 2. Organize Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın işçi servisini yapan Kadri D. yönetimindeki 11 S 0056 plakalı midibüs ile Bilecik’te Bursa istikametine gitmekte olan Azerbaycan uyruklu Mirassof S. yönetimindeki 34 MM 1844 plakalı otomobil Yenişehir Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Mirsadi Seyidof., Ersan Gülüm, İsvet Turan ağır yaralanırken, Gurbet Ç. ile sürücü hafif yaralandı. Ağır yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Bilecik Devlet Hastanesine götürülürken, midibüs içinde bulunan 6 hafif yaralı çevredeki araçlarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olanlardan İsvet Turan Bozüyük Devletine sevk edildi. Mirsadi Seyidof, Ersan Gülüm ise Bilecik Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

“Birden önümü çıktı”
Kazayı anlatan 11 S 0056 plakalı midibüs sürücüsü Kadri D., aracın birden önüne çıktığını ifade ederek, “Ben fabrika servisi çekiyordum. Diğer araç Bilecik istikametinden geliyordu. Benim kullandığım araç içinde 25-26 kişi vardı. Ben iki yaralı gördüm. Ağır yaralı yoktu benim araçta” dedi.
Kazada polis geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili sürücüler ifadelerin alınmak üzere gözaltına alındı.

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