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Midibüs ile otomobilin çarpışma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen, 14 kişinin yaralandığı kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Midibüs ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen, 14 kişinin yaralandığı kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; orta şeritte giden otomobilin, sol şeritteki midibüse çarptığı ve midibüsün devrildiği anlar yer alıyor.
Kaza, 9 Ağustos Cuma günü saat 18.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil firmasının işçilerini taşıyan Yılmaz Güney yönetimindeki 20 S 0894 plakalı midibüse, yan şeritte giden Fevzi Pınarbaşı'nın kullandığı 07 AGJ 116 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Otomobil ise refüjdeki demir bariyerleri aşarak, karşı şeride geçip, durdu. Kazada sürücüler ile birlikte 14 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavileri tamamlanan 14 yaralı, hastaneden taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anının, arkadan gelen minibüsün araç içi kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; orta şeritte giden otomobilin, sol şeritteki midibüse çarptığı ve midibüsün devrildiği anlar yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Midibüs ile otomobilin çarpışma anı kamerada

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