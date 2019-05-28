Midibüs şoförü direksiyon başında rahatsızlandı

Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan halk midibüsü şoförü, hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu düştüğü belirlenen şoför tedaviye alınırken, halk midibüsü başka şoförün gelmesiyle seferine kaldığı yerden devam etti.

Bugün saat 12.30 sıralarına Yeni Hastane- Sevlitepe seferini yapan 45 D 4029 plakalı halk midibüsünün şoförü Ali İhsan Ateş (55), Subaşı Mahallesi Çamlıca Yolu Mevkisi'ne geldiğinde aniden rahatsızlanıp, midibüsü durdurdu. Yolcular, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Ateş'e ilk müdaheleyi olay yerinde yaptı. Tansiyonu düştüğü belirlenen Ateş, daha sonra ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Halk midibüsü ise başka bir şoförün gelmesi üzerine seferine kaldığı yerden devam etti.

