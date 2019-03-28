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Midibüs şoförünün çabası, yaralı köpeği yaşatmaya yetmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün şoförü Okan Can (32), kazada yaralanan köpeği alarak, aracındaki yolcularla birlikte veterinere götürdü. Ancak yaralık köpek, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Midibüs şoförünün çabası, yaralı köpeği yaşatmaya yetmedi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün şoförü Okan Can (32), kazada yaralanan köpeği alarak, aracındaki yolcularla birlikte veterinere götürdü. Ancak yaralık köpek, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Can'ın köpeği yaşatma çabası, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın Şehir İçi Kooperatifi'nde şoför olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Okan Can, aracıyla yolcu taşırken, yolda otomobil çarptığı belirtilen yaralı köpeği son anda fark etti. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Can, aracını durdurdu. Aşağı inip, yaralı köpeği midibüse alan Okan Can, yolcularla birlikte hayvanı Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Veterinerlerin müdahale ettiği, iç kanama geçirdiği belirlenen köpek, kurtarılamadı.
Okan Can'ın köpeği alıp, hastaneye götürdüğü anlar, midibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
KÖPEĞİN ÖLMESİNE ÜZÜLDÜ
Yaralı köpeğin telef olduğunu öğrenince üzülen Okan Can, "Adnan Menderes Üniversitesi'nden yolcularla birlikte hareket ettim. Kuyulu Mahallesi'ne gidiyordum. Aydın-İzmir karayolu üzerinde yaralı bir köpek gördüm ve durdum. Baktım can çekişiyordu, hemen araca aldım. Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'ne götürdüm. Tedavisi için oraya bıraktım. Şoförlüğe başladığımda Kooperatif Başkanı Okan Yalçın bize her zaman yardıma muhtaç kim olursa olsun elinizi uzatın. Yardımlarınızı esirgemeyin demişti. Hayvanları çok seviyorum. Köpek can çekişiyordu. İnsanlık vazifemizi yaptık. Hayvan hastanede ölmüş, çok üzüldüm. İç kanama geçirmiş. Aşağı yukarı 45 dakika müdahale yapmışlar. Bıraktığım arkadaşla telefonla konuştuk. Hayvansever olarak üzüldüm" dedi.

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Midibüs şoförünün çabası, yaralı köpeği yaşatmaya yetmediMidibüs şoförünün çabası, yaralı köpeği yaşatmaya yetmediMidibüs şoförünün çabası, yaralı köpeği yaşatmaya yetmediMidibüs şoförünün çabası, yaralı köpeği yaşatmaya yetmedi

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