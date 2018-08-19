HABER

Midibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 21 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Midibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 21 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Kurucaşile ilçesi Kapısuyu köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine yolcu taşıyan midibüs virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre aşağıda ağaçlara takılarak duran midibüste bulunan yaralılar çıkarıldı. Aşağı doğru uzatılan halatlara tutunanlar yaralıları yukarı çıkardı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bartın Valisi Nusret Dirim, "İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine giden midibüs uçuruma yuvarlandı. Olay yerine tüm ekiplerimizi sevk ettik. Ekiplerimiz yaralıları çıkartma çalışmalarını sürdürüyor. Bana gelen ilk bilgiye göre 21 kişinin yaralı olduğu, 2 kişinin de öldüğü." dedi.
FOTOĞRAFLI

Midibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 21 yaralıMidibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 21 yaralıMidibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 21 yaralıMidibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 21 yaralı

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı varKahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralıBayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.