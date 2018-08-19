Midibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 21 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Kurucaşile ilçesi Kapısuyu köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine yolcu taşıyan midibüs virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre aşağıda ağaçlara takılarak duran midibüste bulunan yaralılar çıkarıldı. Aşağı doğru uzatılan halatlara tutunanlar yaralıları yukarı çıkardı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bartın Valisi Nusret Dirim, "İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine giden midibüs uçuruma yuvarlandı. Olay yerine tüm ekiplerimizi sevk ettik. Ekiplerimiz yaralıları çıkartma çalışmalarını sürdürüyor. Bana gelen ilk bilgiye göre 21 kişinin yaralı olduğu, 2 kişinin de öldüğü." dedi.
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