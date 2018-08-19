Midibüs uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 21 yaralı (2)

3 ÖLÜ, 18 YARALI

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, Muharrem Yıldırım idaresindeki 34 BHD 207 plakalı midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu Öznur Gülçay (20, Recep Şahin (57) ve Güler Işık (30) yaşamlarını kaybetti. Yaralanan 18 kişi ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

