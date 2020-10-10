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Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesi kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 16:59 | Son Güncelleme

Karaman’da servis midibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza, Hürriyet Mahallesi Prof.

Karaman’da servis midibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Veliditogan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Taş’ın (21) kullandığı plakasız motosiklet kavşakta Ahmet K. idaresindeki 33 KMJ 52 plakalı Isuzu marka servis midibüsüne yandan çarptı. Kazada motosikletten fırlayan sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan Emine Ş. (21) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan motosiklet sürücü Yalçın Taş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Emine Ş.’nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruştura sürüyor.

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