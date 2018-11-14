Midibüsün, bisikletli sürücüye çarptığı kaza kameralarda

EDİRNE'de yolcu midibüsünün, aniden önüne çıkan bisikletle çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Çavuşbey Mahallesi'nde meydana geldi. T.T., yönetimindeki 22 M 007 plakalı midibüs, aniden çıkan bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, gözaltına aldığı midibüs sürücüsü T.T., ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

