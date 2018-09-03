HABER

Midibüsün çarptığı motositletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı yönde giderken midibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü Murat Turan (39) yaşamını yitirdi.

Midibüsün çarptığı motositletin sürücüsü öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı yönde giderken midibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü Murat Turan (39) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziemir'den Bornova yönüne giden, Murat Turan yönetimindeki 33 KR 546 plakalı motosiklete, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait, A.Ü. yönetimindeki 35 PK 254 plakalı, içinde yolcu bulunmayan midibüs çarptı. Midibüsün altında kalan Turan sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, kaza sırasında kaskı takılı olduğu belirtilen Turan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza sonrasında Yeşildere Caddesi'nde trafik kontrollü olarak, iki şeritten sağlandı. Midibüs şoförü A.Ü. gözaltına alınırken, Turan'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Midibüsün çarptığı motositletin sürücüsü öldüMidibüsün çarptığı motositletin sürücüsü öldüMidibüsün çarptığı motositletin sürücüsü öldü

PARTNERSaniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...Saniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Uyuşturucu poşetini yutup, kaçmaya çalışırken yakalandıUyuşturucu poşetini yutup, kaçmaya çalışırken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.