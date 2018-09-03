Midibüsün çarptığı motositletin sürücüsü öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı yönde giderken midibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü Murat Turan (39) yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziemir'den Bornova yönüne giden, Murat Turan yönetimindeki 33 KR 546 plakalı motosiklete, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait, A.Ü. yönetimindeki 35 PK 254 plakalı, içinde yolcu bulunmayan midibüs çarptı. Midibüsün altında kalan Turan sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, kaza sırasında kaskı takılı olduğu belirtilen Turan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza sonrasında Yeşildere Caddesi'nde trafik kontrollü olarak, iki şeritten sağlandı. Midibüs şoförü A.Ü. gözaltına alınırken, Turan'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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