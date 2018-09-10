Midibüsün çarptığı Norveçli ağır yaralandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken şehir içi toplu taşıma yapan midibüsün çarptığı Norveçli Jane Erik Mathisen (62) ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Oba Mahallesi D400 karayolundaki Metro Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 07 FEF 13 plakalı midibüs, iddiaya göre ışık ihlali yapınca yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli Jane Erik Mathisen'e çarptı. Asfalt zemine savrulan Mathisen ağır yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Jane Erik Mathisen ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Norveçli turist buradan da özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Mathisen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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