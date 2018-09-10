HABER

Midibüsün çarptığı Norveçli ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken şehir içi toplu taşıma yapan midibüsün çarptığı Norveçli Jane Erik Mathisen (62) ağır yaralandı.

Midibüsün çarptığı Norveçli ağır yaralandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken şehir içi toplu taşıma yapan midibüsün çarptığı Norveçli Jane Erik Mathisen (62) ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Oba Mahallesi D400 karayolundaki Metro Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 07 FEF 13 plakalı midibüs, iddiaya göre ışık ihlali yapınca yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli Jane Erik Mathisen'e çarptı. Asfalt zemine savrulan Mathisen ağır yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Jane Erik Mathisen ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Norveçli turist buradan da özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Mathisen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Midibüsün çarptığı Norveçli ağır yaralandı

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü yaralandıŞarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü yaralandı
3'üncü kat balkonundan düşen çocuk öldü3'üncü kat balkonundan düşen çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.