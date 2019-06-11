Midilli açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü

Yunanistan’ın Midilli Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 göçmen hayatını kaybetti.

Yunanistan’ın Midilli Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Edinilen bilgilere göre, olayda 7 göçmen hayatını kaybetti. Tekneden denize düşen 57 kişi Ege’nin sularından kurtarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk, 4 kadın ve bir erkek olduğu belirtildi.

Kaçak olarak Yunanistan’a geçmeye çalışanların sabah saat 02.00 sularında Türkiye kıyılarından hareket ettikleri, saat 06.00 civarında teknenin battığı açıklandı.

Göçmenlerin çoğunun Afrika kökenli olduğu belirtildi.

