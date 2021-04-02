Midilli Açıklarında Türk ve Yunan Gemileri Arasında Sürtüşme

Yunanistan, ülkenin doğusundaki Midilli adası ile Türkiye kıyıları arasındaki dar su şeridinde Türk sahil güvenliğiyle sürtüşmeler yaşandığını iddia etti.
Yunan sahil güvenliği, Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında yaşanan altı olayda, Türk sahil güvenlik güçlerinin Yunan karasularına girmeye çalışan göçmenlerle dolu botlara eşlik ettiğini öne sürdü. Bir başka olayda da bir Türk sahil güvenlik botunun bir Yunan sahil güvenlik gemisini taciz ettiği iddia edildi.
Tüm bu gelişmelerin, Türkiye'den Yunanistan'a giden ana göçmen kaçakçılığı rotası üzerindeki bir ada olan Midilli'nin kuzeydoğusunda meydana geldiği bildirildi.
Yunan sahil güvenliği, olaylardan üçünün ayrıntılarını paylaştı. İlkinde, bir Türk devriye gemisinin Yunan karasularına girdiği ve tehlikeli manevralar yaparak bir Yunan sahil güvenlik botunu taciz ettiği söyleniyor. Associated Press haber ajansına göre paylaşılan videoda bir Türk sahil güvenlik gemisinin, arkadan yüksek hızla üstüne gelerek, çok yakınından geçip, Yunan gemisini salladığı görüntülendi.
Türk basınında ise aynı görüntüler göçmenleri Türk karasularına itmeye çalışan Yunan gemisine sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği ve Yunan yetkilileri siren sesiyle uyardığı şeklinde yer aldı.
Yunan sahil güvenliği ikinci olayda, Yunan karasularına ilerleyen göçmen botuna eşlik eden bir Türk sahil güvenlik gemisinin, Yunan devriye teknesinin "iletişim çabalarına" yanıt vermediğini bildirdi.
Açıklamada, göçmen botunun Yunan sularına girmediği ve yolcuların, ilki bölgeden ayrıldıktan sonra ikinci bir Türk sahil güvenlik gemisi tarafından alındığı belirtildi.
Üçüncü olayda Yunan sahil güvenliği, iki Türk gemisinin hala Türk karasularında bulunan bir göçmen botuna yaklaştığını ve onu Yunan sularına itmeye çalıştığını öne sürdü.
Yunan sahil güvenliği, toplamda yaklaşık 300 kişiyi taşıyan göçmen botlarından hiçbirinin Yunan karasularına girmeyi başaramadığını ve tüm yolcuların sonunda Türk sahil güvenliği tarafından alındığını kaydetti.
Yunan sahil güvenliği, "Türkiye'nin devam eden kışkırtıcılığının yarattığı olumsuz koşullar altında ülkenin ve Avrupa Birliği'nin deniz sınırlarını başarılı bir şekilde koruyup-kolladığını" duyurdu.
Yunan bakandan Ankara’ya provokasyonu durdurma çağrısı
Göç Bakanı Notis Mitaraçi yaptığı açıklamada, "Bu sabah Yunan Sahil Güvenliği, Yunanistan ile gerilimi kışkırtmayı amaçlayan Türk Sahil Güvenlik ve Donanmasının Avrupa sınırına kadar derme çatma göçmen botlarına eşlik ettiği çok sayıda olayını bildirdi. Bu göçmenler kuşkusuz Türkiye kıyılarından yola çıktılar ve Türkiye tarafından desteklendikleri gerçeği göz önüne alındığında risk altında değillerdi" dedi.
Mitaraçi, Türkiye'yi "geri adım atarak bu haksız provokasyonu durdurmaya" çağırdı.
Reuters haber ajansı Türk Dışişleri Bakanlığı’nın olaylardan haberdar olmadığı şeklindeki açıklamasına yer verdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Türkiye ve Yunanistan, izinsiz göçle ilgili uzun süredir karşılıklı birbirlerini suçluyor. Türk sahil güvenliğinin yanı sıra çok sayıda mülteci hakları örgütü ve yardım grubu, Yunan sahil güvenliğini göçmenleri Yunanistan'a sığınma başvurusunda bulunmalarına izin vermeden Türkiye'ye geri göndererek, yasadışı kararla sınırdışı etmekle suçluyor.
Bu suçlamaları reddeden Atina, Ankara’yı sadece kendi kıyılarında faaliyet gösteren göçmen kaçakçılarına karşı önlem almamakla değil, aynı zamanda yasadışı yollardan Yunanistan'a girmeye çalışan göçmenleri aktif olarak teşvik etmekle suçluyor.
Son birkaç yıl içinde Afrika, Asya ve Ortadoğu'daki savaşlardan ve yoksulluktan kaçan yüzbinlerce kişi, Türkiye'den Yunan adalarına geçerek Avrupa'ya gitti.