Midilli Açıklarında Türk ve Yunan Gemileri Arasında Sürtüşme

Yunanistan, ülkenin doğusundaki Midilli adası ile Türkiye kıyıları arasındaki dar su şeridinde Türk sahil güvenliğiyle sürtüşmeler yaşandığını iddia etti.

Yunan sahil güvenliği, Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında yaşanan altı olayda, Türk sahil güvenlik güçlerinin Yunan karasularına girmeye çalışan göçmenlerle dolu botlara eşlik ettiğini öne sürdü. Bir başka olayda da bir Türk sahil güvenlik botunun bir Yunan sahil güvenlik gemisini taciz ettiği iddia edildi.

Tüm bu gelişmelerin, Türkiye'den Yunanistan'a giden ana göçmen kaçakçılığı rotası üzerindeki bir ada olan Midilli'nin kuzeydoğusunda meydana geldiği bildirildi.

Yunan sahil güvenliği, olaylardan üçünün ayrıntılarını paylaştı. İlkinde, bir Türk devriye gemisinin Yunan karasularına girdiği ve tehlikeli manevralar yaparak bir Yunan sahil güvenlik botunu taciz ettiği söyleniyor. Associated Press haber ajansına göre paylaşılan videoda bir Türk sahil güvenlik gemisinin, arkadan yüksek hızla üstüne gelerek, çok yakınından geçip, Yunan gemisini salladığı görüntülendi.