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Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 08:55 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında yangın çıktığı bildirildi.

Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı

Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, gece yarısından sonra Moria kampının farklı noktalarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Yetkiler, sığınmacıların güvenli yerlere sevk edildiğini belirtirken, bazı sığınmacıların ise Midilli kent merkezine doğru yürüdüğünü dile getirdi.

Kamp, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Moria kampı, yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.

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