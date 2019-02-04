HABER

Midilli Adası yapılan etkinlikle tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 23:36 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA, 31 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) katılımcıları arasında yer alan, Yunanistan'ın en önemli turizm merkezlerinden olan Midilli Adası için, tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.  Maslak Elgiz Müzesi'nde gerçekleşen etkinliğe, Fener Rum Patriği I.

Midilli Adası yapılan etkinlikle tanıtıldı

Murat DELİKLİTAŞ-İbrahim MAŞE-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'DA, 31 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) katılımcıları arasında yer alan, Yunanistan'ın en önemli turizm merkezlerinden olan Midilli Adası için, tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.
Maslak Elgiz Müzesi'nde gerçekleşen etkinliğe, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Elgiz Müzesi'nin kurucularından Sevda Elgiz, davetlilere şimdiki adı 'Lesvos' olan Midilli Adası hakkında bilgiler verdi. Elgiz, “Osmanlı zamanında Midilli Adası denmiş. Ama esas adı, bugünlerde denilen adı Lesvos Adası. Çok bereketli toprakları, ormanları, yeşillikleriyle zümrüt ada denirmiş oraya. Lezzetli meyveleri ve sebzeleri saraya gittiği için de oraya bizde, Midilli'ye karşı duyduğumuz sıcaklık, sarayın bahçesi denirmiş. Midilli'ye karşı duyduğumuz sıcaklık, sevgi karşılıksız kalmadı, ada yönetimi de bizi fahri kültür elçisi olarak atadı" diye konuştu.
Midilli Adası Belediyesi Kültür ve Turizmden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Kostas Astirakakis ise, tanıtım etkinliğine gösterilen ilgiye teşekkür ederek “Biz ada sakinleri olarak size canı gönülden teşekkür ederiz" dedi.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Midilli'nin güzel bir ada olduğunu belirterek Midilli ile ilgili bir etkinliğin düzenlenmesinin hoşuna gittiğini söyledi.
Şarkıcı Vassiliki Papageorgiou'nun sahne aldığı etkinlikte ayrıca davetlilere, ödüllü şef George Saxionis'in hazırladığı yemekler sunuldu.

MİDİLLİ'NİN ADI LESVOS OLDU
Bugünkü adı ile "Lesvos", Osmanlı hâkimiyetinde yönetildiği dönemden beri Türkler tarafından "Midilli Adası" olarak bilinir. Ayvalık'ın karşısında konumlanan Midilli adası, Yunanistan'ın 3. büyük adası ve ünlü kadın şair Sappho'nun ülkesidir. Sappho'nun yanı sıra Namık Kemal, Barbaros Hayrettin Paşa gibi tarihe mal olmuş birçok kişiye de ev sahipliği yapmıştır. 1462 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçen Midilli Adası, Birinci Balkan Savaşı'na kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Bu 450 yıllık yönetim süresince Midilli'de sayısız Osmanlı eseri inşa edilmiştir. Adanın çeşitli bölgelerinde birçok Osmanlı camisi, hamamı, çeşmeler ve medreselere rastlanır.

(FOTOĞRAF)

Midilli Adası yapılan etkinlikle tanıtıldıMidilli Adası yapılan etkinlikle tanıtıldıMidilli Adası yapılan etkinlikle tanıtıldıMidilli Adası yapılan etkinlikle tanıtıldı

PARTNER Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak
Bir ilçe diken üstünde! Herkes hastaneye koştuBir ilçe diken üstünde! Herkes hastaneye koştu
Doğalgaz şirketinden gelen 'Borcunuz var' mesajı Kütahya'yı karıştırdıDoğalgaz şirketinden gelen 'Borcunuz var' mesajı Kütahya'yı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'un Bucak ilçesi diken üstünde! Herkes hastaneye koştu

Bir ilçe diken üstünde! Herkes hastaneye koştu

Erzincan'ın İliç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.