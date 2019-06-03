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Midilli Adası'na geçişlerde "bayram tatili" kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:09 | Son Güncelleme

Ayvalık-Midilli seferleri dolayısıyla hudut kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşsa da tur operatörleri ilginin geçen yıllara göre biraz düştüğünü belirtti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Bayram tatilini Midilli'de geçirmeyi tercih edenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde sıraya giriyor. Sırada bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk bazen araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'ne kadar ulaşıyor.

Ayvalık-Midilli seferleri için yer yer kalabalıklar olsa da tur operatörlerinin, geçen senelerde uzun süreli bayram tatillerindeki yoğunluğa göre yaklaşık yüzde 25 düşüş yaşadığı belirtildi.

İlçede faaliyet gösteren tur operatörlerinden Hakan Dinç, AA muhabirine, bayram tatili süresince Ayvalık-Midilli arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyeceklerini söyledi.

Bu bayram tatilinde önceki senelere göre biraz düşüş olduğunu belirten Dinç, "Ayvalık'tan Midilli'ye yönelik seferlerimize 4 bin civarında tatilcinin iştirak edeceğini tahmin ediyoruz. Bunların yanı sıra da Midilli Adası'na günübirlik geçişlerle bu sayının artabileceğine inanıyoruz." dedi.

Aynı hatta 36 yıldır yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın sahibi Eşref Jale ise bayram tatilinin süresi uzun olmasına rağmen ilginin istedikleri düzeyde olmadığını ifade etti.

Jale, "Bunun sebebinin avronun yükselmesinin yanı sıra Yunan konsolosluğunun vize sürelerini kısa tutmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Mesela iki yıllık vizesi olanların vize sürelerini bir yıla, bir yıllık süresi olanları da 4 aya indirmişler. Multi vizeyi iki girişli yapmışlar. Tabii ki Yunanistan'ın bu sorunu çözümlemesi gerekiyor." diye konuştu.

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