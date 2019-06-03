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Midilli Adası’na kaçarken denizde yakalan 17 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 01:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isterken Ege Denizi’nde Ayvalık Sahil Güvenlik botlarına yakalan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden ikisi tutuklandı.

Midilli Adası’na kaçarken denizde yakalan 17 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isterken Ege Denizi’nde Ayvalık Sahil Güvenlik botlarına yakalan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden ikisi tutuklandı. İki şüphelinin haklarındaki soruşturmanın sürdüğü Manisa’ya gönderildiği öğrenilirken, aralarında etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyenlerinde bulunduğu 13 kişinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderilenlerin meslekten ihraç edilen doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. oldukları bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 05.00’te gerçekleştirilen operasyonda, 17 FETÖ şüphelisi, beraberinde 1’i bebek olmak üzere 6 çocukla birlikte yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isterken Ayvalık Çıplak Ada açıklarında yakalanmıştı.

Midilli Adası’na kaçarken denizde yakalan 17 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

Midilli Adası’na kaçarken denizde yakalan 17 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

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