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Midilli Adası'ndaki Kampta Yangın Sonrası Binlerce Mülteci Sokakta Kaldı

11.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangın sonrası binlerce mülteci 3 gündür adada sokaklarda kalıyor

Midilli Adası'ndaki Kampta Yangın Sonrası Binlerce Mülteci Sokakta Kaldı

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangın sonrası binlerce mülteci 3 gündür adada sokaklarda kalıyor.

Zaten kötü yaşam koşulları ve kapasitesinin 4 katı kadar mültecinin kalmasıyla tanınan Moria kampında hafta başında çıkan yangın sonucu binlerce mültecinin çadırları yandı. Toplam 12 bin kişinin kaldığı kamptaki yangından kaçanlar 3 gündür adanın sokaklarında kalıyorlar.

Çadırlar ve tentelerden kurulu kamp yangında çok büyük hasar gördü. Yangın sonrası kampın neredeyse tamamının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Kamptan kaçan göçmenlerse 3 gecedir sokaklarda yol kenarlarında uyumak zorunda kaldıklarını yiyecek ve su bulmakta zorlandıklarını anlatıyorlar. Yunanistan’ın Göç Bakanı Notis Mitarachi yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere çadırlar vermeye hazır olduklarını göçmenlerin teknelerle adadan ayrılmaya çalışmasının daha ciddi sorunlara neden olacağını söyledi.

Kampta yangın öncesinde Corona virüsüne yakalanan göçmenlerin olduğunun bilinmesi adada salgını arttıracağı konusunda da endişelere neden oluyor. Kampta yangın öncesinde tespit edilen en az 35 COVID-19 vakasının olduğu belirtiliyor. Sağlık yetkilileri daha önce kampta karantinada tutulan bu kişilerin şu an nerede olduklarının da bilinmediğini söylüyorlar.

Yerel yöneticiler de kamptan kaçanlar için adada ayrı çadır kentler kurulmasına karşı olduklarını dile getiriyorlar.

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