Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda bıçaklı kavga

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, kapasitesinin çok üstünde göçmenin kaldığı Moria Kampı'nda çıkan kavgada bir göçmenin bıçakla yaralandığı bildirildi.

Yaralanan göçmenin 18 yaşında Afgan uyruklu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis bir kişiyi gözaltına aldı.

Geçen günlerde Midilli Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Moria Kampı'nda çeşitli sebeplerle çıkan olaylarda yaklaşık 10 göçmenin bıçakla yaralandığı kaydedilmişti.

Yaklaşık bir hafta önce de Moria Kampı'nda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

