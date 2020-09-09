Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampı kül oldu

Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in yangının ardından ilgili bakanlar ve istihbarat biriminin yöneticilerini acil durum toplantısına çağırdığını belirten hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti. Kampta kalan sığınmacıların itfaiyecilere taş atarak, yangını söndürme faaliyetlerini engellemeye çalıştığını belirten Petsas, Atina'nın adaya özel polis timleri gönderdiğini kaydetti.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin Moria'dan yaptığı yayınlarda, sığınmacıların kaldığı konteyner evlerin ve çadırların tamamen yandığı görüldü. Avrupa'nın en büyük sığınmacı kampın çeşitli yerlerinde çıkan küçük yangınların şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılarak, büyük bir yangına dönüştüğü belirtiliyor. Yerel medya kanalları, hızı saatte 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, yangının yayıldığını aktardı.

Kamptaki yaklaşık 12 bin 600 sığınmacıyı evsiz bırakan yangında kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampı dün geceyarısından sonra çıkan yangın sonucu neredeyse tamamen yandı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı. Yaklaşık 12 bin 600 sığınmacının kaldığı kampın, yangının başlamasından sonra tahliye edildiği belirtildi.

Binlerce kişi evsiz kaldı

Moria kampının yanması ile binlerce kişinin evsiz kaldığı belirtiliyor. Yunan medyasındaki haberlerde, kamptaki göçmen ve sığınmacılardan bir bölümünün çevredeki ormana ve tepeye kaçtığı, diğerlerinin ise adanın başkenti Midilli'ye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Ancak yolun bazı bölümlerinde ada sakinlerinin göçmenlerin yolunu kestiği kaydedildi. Sosyal medyada yayılan videolarda ise bazı göçmenlerin alevlere endişeyle bakarken, bazılarının "Hoşçakal Moria" şeklinde şarkı söylediği görüldü.

Midilli Belediye Başkanı Stratos Kytelis ERT'ye yaptığı açıklamada, Moria sığınmacı kampı nedeniyle sıklıkla gerilim yaşandığını, fakat koronavirüs salgını nedeniyle gerilimin tırmandığını belirtti. Binlerce kişinin evsiz kaldığını kaydeden Kytelis, bu kadar insanın nereye yerleştirileceğinin bilinmediğini söyledi. Kytelis, ada sakinleri için de durumun zor olduğunu dile getirdi.

BM'den uyarı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Midilli adası sakinleri ile Moria kampında kalan sığınmacılar arasında yaşanabilecek gerilim konusunda uyarıda bulundu. Örgütten yapılan açıklamada, 12'den fazla sığınmacıya barınma imkanı sağlayacak geçici bir çözüm arandığı belirtilerek, Moria kampı sakinlerine bölgeden ayrılmamaları çağrısında bulunuldu. BMMYK, Midilli yolunda ada sakinleri ile sığınmacılar arasında yaşanan gerilime işaret ederek, tüm tarafların itidalli davranmasını istedi. BMMYK, Yunan yetkililere yardım edileceği mesajı da verdi.