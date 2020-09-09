Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında yangın

Tahliye edilen kampta, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan Moria sığınmacı kampında Çarşamba sabaha karşı yangın çıktı. Hızı saatte 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle alevlerin yayıldığı ve yangının sabah saatlerinde hala devam ettiği bildirildi. Yunan medyasında yer alan haberlerde, sığınmacıların kaldığı konteyner evlerde yangının başlamasının ardından kampının tahliye edildiği belirtildi. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Yangının nedeni bilinmiyor

Yangının nasıl çıktığı, kamptaki göçmenler tarafından mı veya ada sakinleri tarafından mı çıkartıldığı henüz açıklığa kavuşmadı. Bir televizyon kanalına konuşan itfaiye yetkilisi, yangının çıkmasının ardından kamptaki sığınmacıların itfaiyecilere taş atarak, alevleri söndürme çalışmalarını engellemeye çalıştığını aktardı. Sosyal medyada yayılan videolarda ise bazı göçmenlerin alevlere endişeyle bakarken, bazılarının "Hoşçakal Moria" şeklinde şarkı söylediği görüldü.